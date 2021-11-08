卑南溪水覆蓋揚塵 獲WHO西太平洋健康城市聯盟創新發展獎

台東縣政府結合相關單位利用「水覆蓋工法」，抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，投稿「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，獲得「AFHC創新發展獎」，提升台東國際聲量。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，2年召開1次的「WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，因疫情因素延至今年11月3日至5日於香港舉辦線上研討會，共有來自西太平洋20多國、160名相關領域專家學者，以及線上各地人士逾2000名參與。

縣府衛生局以「照護偏鄉長者－原住民均衡飲食」為題於大會中口頭報告，與世界各國分享推動高齡友善經驗；另環保局以「卑南溪河川揚塵防制」案，投稿健康城市國際大會，最終獲評審一致肯定，獲得「AFHC創新發展獎」。

縣長饒慶鈴表示，卑南溪河川揚塵防制由環境保護局與水利署第八河川局、台東林區管理處、農田水利會、消防局等單位跨局處合作，共同在空氣品質保護面向交出亮眼的成績單。卑南溪河川揚塵防制是以符合聯合國永續發展目標（SDGs）第13項「氣候行動」為題，完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響。

環保局說明，在SDGs指標中，卑南溪揚塵是來自氣候變遷的短延時強降雨、集水區坡地崩塌所致，屬於自然災害，因此相關管理單位需要完備抵禦和適應能力，「水覆蓋」即為適時適地的成功方案。

此外，目前也有減輕衝擊和及早預警空品資訊網及APP揚塵一把罩，及時顯示空氣品質資訊及揚塵預報提供民眾運用，平時加強教育民眾知識、提升防護意識，定期辦理跨局處協調會議，提升揚塵應變機構與人員能力；在未來不確定性極高的氣候風險下，將持續強化精進各項作為與應變能力，捍衛縣民健康。