繪本說故事、玩地板滾球 基隆推動建構友善無礙生活環境
市府社會處今天在仁愛教保資源中心舉辦「基隆身障日」系列活動，主題是「認識不一樣、我們都一樣」，希望更多人能認識身心障礙者，學習尊重不一樣，一起建構友善無礙的生活環境。
社會處表示，隨著疫情逐漸趨緩，防疫措施些微鬆綁，2021基隆身障日系列活動實體登場。今天在仁愛教保資源中心，與教育處合辦繪本說故事活動，11月28日另在光隆家商舉辦身心障礙者日嘉年華。
今天的活動透過繪本老師領讀繪本，結合視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺「五感體驗」，希望讓民眾更能認識身心障礙者，並學習如何與他們互動。
今年宣導活動向下到幼兒學齡前階段，希望大家從小就認識身心障礙者，學習尊重不一樣的族群。繪本老師今天分享《希兒與皮帝的神奇之旅》、《企鵝體操》和《有色人種》3本繪本，讓小朋友明白生活中遇見身體有缺陷，或和自己不太一樣的小朋友時，怎麼與他們相處，又要如何與他們一起參加活動。
社會處表示，現在的社會很多元，身障者和大家都一樣，能夠參與各種運動。今天邀請台灣地板滾球運動聯盟帶領民眾玩「地板滾球」，許多人都是第一次接觸。老師們透過體驗運動，藉由不同的情境讓民眾認識身障者的不方便。
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