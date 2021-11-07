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鋒面來氣溫驟降！基隆地下道封閉施工延期 預留街友避寒處所
基隆市政府原訂8日封閉城隍廟、東岸廣場地下道，施工整修，行人需改道。工務處今天表示，因中央氣象局預報鋒面明天通過氣溫驟降，東北季風增強有短暫雨，施工日期將延後，兩處地下道明仍開放民眾行走，減少雨天不便；封閉日期另行公布。
基隆市議員童子瑋去年底在議會提出質詢，指東岸廣場、城隍廟地下道下雨會漏水，牆面有塗鴉，且有遊民在那兒睡覺，環境與明亮的新竹車站地下道相比，顯然還有很大的改善空間。
市府工務處發包整修城隍廟及東岸廣場地下道，「天地牆」全面更新，包天花板換新，燈光照明設計會更活潑。牆壁採用有造型的鋼版，看起來不會太呆板。地板採用防滑、耐髒的環氧樹脂材料，提升視覺景觀。地下道抽水設備也會一併補強，避免今年3月間東岸廣場地下道，沒下雨也積水窘境重現。
這項工程曾4度流標，工務處考量鋼材等材料上漲，工班短缺等現況，重新檢討各項單價，10月下旬第5次招標時，把預算提高到777萬多元，比第1次招標多出200多萬元，順利招標。
工務處原訂8日封閉兩處地下道施工，預訂明年2月初完工，施工期間行人必須繞道通行。由於鋒面明天通過北台灣，氣溫可能下探攝氏14度，東北季風增強北部有雨，決定延後封閉施工，方便行人通行及街友避寒。
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