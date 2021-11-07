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基隆髒髒舊舊擋土牆變裝 彩繪「雨的浪漫」成打卡景點
基隆社區大學與無用學堂開辦「雨的浪漫」體驗工作坊，帶領民眾透過音樂演繹雨的聲音，藉由繪畫呈現雨的浪漫。師生以雨為主題，彩繪社大月眉學園擋土牆，開放民眾前往拍照打卡，從中領略雨都基隆的另一種風情。
月眉國小今年8月停止招生，並由社區大學進駐，改造校園。社大表示，雨的浪漫體驗工作坊10月23日、11月6日在月眉學園開課，學員以「雨」為主題，透過音樂、繪畫等藝術形式，重新感受雨的存在。基隆被稱為雨都，長年蒙上憂鬱的色彩，但換個角度，雨也可以充滿詩意和繽紛、浪漫的想像。
基隆社大副校長周俊男說，教室大樓後方山坡平台的擋土牆，長時間未清理顯得舊舊髒髒的，工作坊師生擦飾、粉刷後，以擋土牆為畫布，將顏料潑上牆面自然流瀉，如同雨絲。接著彩繪小朋友雨中撐傘等圖案和小大雨滴，站在擋土牆前拍照頗有童趣。
周俊男說，改造社大學習場域的核心，在傳達民眾學習也可以是快樂的、有趣的，並追求具備美感價值。雨的浪漫擋土牆創作，顯示社大學員對基隆土地的熱愛，並讓學園成為年輕社群實踐理念的平台，歡迎民眾來校園參觀，在擋土牆前拍照打卡。
社大月眉學園打卡景點不只雨的浪漫擋土牆，學校中庭「航向彼岸的船」由學員以點描法，用大大小小上萬個點繪畫而成，也常在民眾拍照時入鏡。船身繪畫早年北部海岸常見的百合，船首「彼岸花」則是基隆嶼金花石蒜意象，傳達社大努力帶領民眾航向終身學習彼岸。校園內原有木馬經師生重新上色，也呈現另類文青風格。
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