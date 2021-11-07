宜蘭五結鄉金鑽夢幻婚禮 老王子與老公主置身童話世界

今天在國立傳統藝術中心有一場以「童話」為主題的金鑽婚表揚，五結鄉公所為鄉內的145對金鑽婚楷模代表打造浪漫愛情婚禮，老王子與老公主搭乘特製小火車進場遊行踩街，接受園區遊客的祝福，笑得合不攏嘴。

老一輩的人有的是童養媳從小在夫家長大，有的是媒妁之言，婚前男女從未謀面，婚後攜手共度一生，甚至沒有什麼像樣的婚禮。五結鄉公所為了感謝金鑽婚夫妻建構一個枝繁葉茂的家庭，奠定穩固社會基礎，今天特別選在國立傳統藝術中心宜蘭園區舉辦一場跨世紀夢幻婚禮。

為了營造「童話」氛圍，鄉公所特別挑選15對金鑽婚楷模夫妻代表帶領全體金鑽婚夫妻，搭乘特製的專屬小火車進場，在傳藝園區遊行踩街，一場超越中西方融和的特別婚禮，讓大家一同見證這段難能可貴的愛情。

與會的鄉長沈德茂、代表會主席廖啟賢等人穿著也很不同，大家扮演成童話故事中的王子、公主及小精靈等角色人物陪同進場，炒熱氣氛，祝福老王子與老公主永遠過著幸福快樂的日子。

其中的陳阿鶴與陳黃戀鶯這對模範夫妻，結婚已73年，非常不容易，兩人婚前原本都不認識，一起辛勞，男主外女主內的相互扶持，婚姻維持至今子孫滿堂，堅定情感實屬不易。