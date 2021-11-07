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宜蘭五結鄉金鑽夢幻婚禮 老王子與老公主置身童話世界

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭五結鄉公所為145對金鑽婚楷模打造一場浪漫愛情婚禮，老王子與老公主穿上禮服與婚紗，笑得合不攏嘴。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結鄉公所為145對金鑽婚楷模打造一場浪漫愛情婚禮，老王子與老公主穿上禮服與婚紗，笑得合不攏嘴。圖／五結鄉公所提供

今天在國立傳統藝術中心有一場以「童話」為主題的金鑽婚表揚，五結鄉公所為鄉內的145對金鑽婚楷模代表打造浪漫愛情婚禮，老王子與老公主搭乘特製小火車進場遊行踩街，接受園區遊客的祝福，笑得合不攏嘴。

老一輩的人有的是童養媳從小在夫家長大，有的是媒妁之言，婚前男女從未謀面，婚後攜手共度一生，甚至沒有什麼像樣的婚禮。五結鄉公所為了感謝金鑽婚夫妻建構一個枝繁葉茂的家庭，奠定穩固社會基礎，今天特別選在國立傳統藝術中心宜蘭園區舉辦一場跨世紀夢幻婚禮。

為了營造「童話」氛圍，鄉公所特別挑選15對金鑽婚楷模夫妻代表帶領全體金鑽婚夫妻，搭乘特製的專屬小火車進場，在傳藝園區遊行踩街，一場超越中西方融和的特別婚禮，讓大家一同見證這段難能可貴的愛情。

與會的鄉長沈德茂、代表會主席廖啟賢等人穿著也很不同，大家扮演成童話故事中的王子、公主及小精靈等角色人物陪同進場，炒熱氣氛，祝福老王子與老公主永遠過著幸福快樂的日子。

其中的陳阿鶴與陳黃戀鶯這對模範夫妻，結婚已73年，非常不容易，兩人婚前原本都不認識，一起辛勞，男主外女主內的相互扶持，婚姻維持至今子孫滿堂，堅定情感實屬不易。

現場安排傳統藝術中心人偶遊行及世界冠軍小丑快樂先生聯合遊行表演，並安排蘭陽五銅奏樂團、五結鄉社區哈哈樂團、國立傳統藝術中心新聲劇坊等演出，羅東高商及耕莘健康管理專科學校出動餐旅科學生為長輩們辦桌，提供分食分菜服務，圓滿一場別緻的婚禮。

宜蘭五結鄉公所為145對金鑽婚楷模打造一場浪漫愛情婚禮，老王子與老公主穿上禮服與婚紗，笑得合不攏嘴。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結鄉公所為145對金鑽婚楷模打造一場浪漫愛情婚禮，老王子與老公主穿上禮服與婚紗，笑得合不攏嘴。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結鄉長沈德茂、代表會主席廖啟賢等人打扮成童話故事中的角色，祝福長輩快樂攜手共度金鑽婚。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結鄉長沈德茂、代表會主席廖啟賢等人打扮成童話故事中的角色，祝福長輩快樂攜手共度金鑽婚。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結鄉長沈德茂、代表會主席廖啟賢等人扮演成童話故事中的王子、公主及小精靈等角色陪伴金鑽婚長輩入場，炒熱氣氛。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結鄉長沈德茂、代表會主席廖啟賢等人扮演成童話故事中的王子、公主及小精靈等角色陪伴金鑽婚長輩入場，炒熱氣氛。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結鄉長沈德茂、代表會主席廖啟賢等人打扮成童話故事中的角色，祝福長輩快樂攜手共度金鑽婚。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結鄉長沈德茂、代表會主席廖啟賢等人打扮成童話故事中的角色，祝福長輩快樂攜手共度金鑽婚。圖／五結鄉公所提供
營造一場浪漫的童話世界，金鑽婚夫妻搭乘特製的小火車遊園，接受大家祝福。圖／五結鄉公所提供
營造一場浪漫的童話世界，金鑽婚夫妻搭乘特製的小火車遊園，接受大家祝福。圖／五結鄉公所提供

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