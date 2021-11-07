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花蓮水上基地啟用 增進選手賽場競爭力

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府斥資7千萬元，在壽豐鄉鯉魚潭打造全國首座「水上運動訓練基地」，提供選手集訓及花蓮體中學生使用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府斥資7千萬元，在壽豐鄉鯉魚潭打造全國首座「水上運動訓練基地」，提供選手集訓及花蓮體中學生使用。圖／花蓮縣政府提供

體育輕艇項目是花蓮代表隊的強項，其中龍舟隊更在許多賽事拿下佳績。為讓選手們有更完善的訓練場所，花蓮縣政府斥資7千萬元，在壽豐鄉鯉魚潭打造全國首座「水上運動訓練基地」，提供選手集訓及花蓮體中學生使用，也將成為國家級各項水域活動訓練中心，增加選手在賽場上的競爭力。

水上運動訓練基地位於鯉魚潭潭北廣場附近，面積達1200多平方公尺，是國內第一棟綠建築水上運動中心，外觀搭配湖光山色波浪設計，內部則包含室內循環式划槳池、重量訓練室、電動啟航器設備、大型艇庫、運動傷害防護室、淋浴設備及餐廳等。

縣府指出，水上運動訓練基地除了是學校水域活動教學場所，花蓮體中輕艇及龍舟教學訓練外，同時開放其他縣市戶外教學、國家訓練中心或體育協會集訓，也定期舉辦免費獨木舟活動，辦理水域相關活動攝影特展、地方特色運動常態特展、收藏展覽歷年優秀國際賽事參賽成績等。

縣長徐榛蔚表示，花蓮長期發展水上競技運動，由於自然環境資源豐富，擁有專業特色花蓮體中，輕艇、龍舟是縣內的發展重點項目之一，期許透過水上運動訓練中心，能邀請國內外大型水域性活動饔事在鯉魚潭舉行，不僅提升國內基層水上運動水準，也讓台灣在未來國際性體育競賽爭取佳績。

徐榛蔚說，選手們在賽事之餘，多在花蓮觀光走走，欣賞天然的縱谷美景與原住民傳統文化，也可品嚐花蓮在地美食，與親朋好友細品花蓮之美。

水上運動訓練基地是國內第一棟綠建築水上運動中心，擁有室內循環式划槳池等設備圖／花蓮縣政府提供
水上運動訓練基地是國內第一棟綠建築水上運動中心，擁有室內循環式划槳池等設備圖／花蓮縣政府提供

花蓮 體育 徐榛蔚

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