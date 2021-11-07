藍綠宜縣長選舉採徵召人選 民進黨籲團結排除「異聲」

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨及民進黨都有意採取徵召候選人，縣長林姿妙的實力聲勢在黨內無人能敵，獲得徵召的共識相當高；有意代表民進黨參選的市長江聰淵，黨內有人認為他在溪南地區知名度不足，民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，這部分要再努力，呼籲大家團結。

江聰淵當過縣議員及2屆宜蘭市長，很早就開始布局下屆縣長選戰，目前黨內尚未有競爭者，上個月民進黨宜蘭縣黨部執委有人建議徵召江參選縣長，但會中並未討論做成決議，有人認為江聰淵長年在溪北地區服務，溪南地區選民對其認識不夠，要不要徵召必須看中央的態度。

第三類縣市長選舉由黨中央作業，民進黨中央中執會日前通過非執政縣市經徵詢與協調後產生單一人選，由黨主席提名送中執會通過採取徵召。如此一來，非綠營執政的宜蘭縣，江聰淵可望獲黨中央徵召投入選戰。

陳俊宇表示，目前黨內有意參選者，聽起來就是江聰淵一個人，江布局很久了，黨內如果有人不同意見想要爭取的話，也希望儘早表態，大家進行徵詢協調，最後由黨中央決定人選。

陳俊宇呼籲黨內要團結，才有可能打贏選戰，至於有人覺得江聰淵在溪南地區知名度不足的問題，這部分可以再努力，包括山地鄉選民也都是民進黨要關切的地區。