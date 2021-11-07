海科館「海洋未來式」科學體驗 機甲大師機器人對戰
國立海洋科技博物館昨天起到14日，展開一系列科學節相關活動讓民眾參觀與學習，其中二信高中資處科的無人機及電機科的機甲大師智慧遙控機器人，展現在地學生的科技學習力及科學服務社會力，帶領現場親子體驗「空陸作戰」的科學與科技魅力，很受歡迎。
二信高中高中資處科與電機科跨域合作，發展無人機群飛科技及AI生活智慧機器人有成，這次能透過學生的學習成果，帶領參加科學節活動的親子，從體驗無人機與機甲大師智慧機器人的過程中，引發孩子對探索科學的興趣及動機。
機甲大師機器人讓小朋友覺得好新奇，在二信學生的指導下搶著體驗對戰，成為現場大熱門，頻說「機器人動作好厲害」，直問怎麼設計出來的。
國立海洋科技博物館昨天在海科館碧水巷廣場，舉行第二屆台灣科學節開幕活動，海科館館長陳素芬與教育部參事邱玉蟾，邀內政部地政司司長王成機、基隆市教育處處長林祝里等揭開序幕。
今年科學節主題為「海洋未來式」，以海洋文化新思維、海洋永續新科技及海洋遊憩新方法3個面向展開各項活動的推動與辦理，自11月6日至14日展開一系列科學節相關活動讓民眾參觀與學習，讓民眾感受科學饗宴。
海科館館長陳素芬說，海洋未來式由科學科技與生活中串連了許多值得民眾參與學習的活動，包括從飲食、育樂、民生等讓民眾了解科學與生活密不可分及值得探索學習及好玩有趣的學習，海洋市集也同時邀請原住民特色的攤位及基隆市多個學校的創客中心共襄盛舉，有動手做的體驗、海洋特色產品的展示與提供民眾可以消費的機會。系列活動可上海科館官網查詢。
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