海科館「海洋未來式」科學體驗 機甲大師機器人對戰

國立海洋科技博物館昨天起到14日，展開一系列科學節相關活動讓民眾參觀與學習，其中二信高中資處科的無人機及電機科的機甲大師智慧遙控機器人，展現在地學生的科技學習力及科學服務社會力，帶領現場親子體驗「空陸作戰」的科學與科技魅力，很受歡迎。

二信高中高中資處科與電機科跨域合作，發展無人機群飛科技及AI生活智慧機器人有成，這次能透過學生的學習成果，帶領參加科學節活動的親子，從體驗無人機與機甲大師智慧機器人的過程中，引發孩子對探索科學的興趣及動機。

機甲大師機器人讓小朋友覺得好新奇，在二信學生的指導下搶著體驗對戰，成為現場大熱門，頻說「機器人動作好厲害」，直問怎麼設計出來的。

國立海洋科技博物館昨天在海科館碧水巷廣場，舉行第二屆台灣科學節開幕活動，海科館館長陳素芬與教育部參事邱玉蟾，邀內政部地政司司長王成機、基隆市教育處處長林祝里等揭開序幕。

今年科學節主題為「海洋未來式」，以海洋文化新思維、海洋永續新科技及海洋遊憩新方法3個面向展開各項活動的推動與辦理，自11月6日至14日展開一系列科學節相關活動讓民眾參觀與學習，讓民眾感受科學饗宴。