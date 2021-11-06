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阿美族藝術家優席夫 南島藝術美展「擁抱」疫情時代

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
優席夫希望透過他的藝術能量、豔彩顏色來擁抱大家。記者林佳彣／攝影
優席夫希望透過他的藝術能量、豔彩顏色來擁抱大家。記者林佳彣／攝影

旅英藝術家優席夫今年在宜蘭推出「擁抱－旅英當代藝術家優席夫南島藝術美展」，集結其逾10年來近百件創作，展期至明年4月10日。開幕典禮結合藝術與時尚，今天在羅東文化工場18米高的飄浮月台登場，不只有祭典儀式的祝福、泰雅族歌手獻聲，壓軸演出則是以優席夫畫作為原型設計的時尚服裝秀。

優席夫出生於花蓮玉里的馬太林部落，其創作從音樂、攝影，延伸到繪畫，作品用色大膽、主題鮮明、視覺張力強烈。他是第一位正式躍上國際舞台的阿美族當代藝術家，亦為極少數在歐洲以台灣原住民為創作主題並活躍國際藝壇的藝術家。

優席夫分享，疫情當下，人和人之間沒辦法互相擁抱、人與環境因此疏離 ，後來選擇以「擁抱」為展覽主題，希望透過他的藝術能量、豔彩顏色來擁抱大家。「擁抱－旅英當代藝術家優席夫南島藝術美展」策展人李韻儀指出，該展覽逾90件作品為優席夫10餘年創作跨界之路的呈現，其中30件從未發表過，是優席夫走訪太平洋諸島的創作。

該展覽日前由優席夫親自導覽揭開序幕，開幕典禮今天登場，「Makapahay瑪嘎巴嗨文化藝術團」以祭典儀式獻上祝福、泰雅族歌手SuYang蘇婭獻唱，最後亮相的時裝秀則是以優席夫畫作為原型設計的風格潮服、與服裝設計師許清娟合作的時裝作品。

宜蘭縣長林姿妙表示，疫情好轉，民眾得以重整失序的日常，修補人與人之間的疏離感，藉由優席夫的作品，為生活帶來正能量，讓我們彼此擁抱，散播關愛和祝福。

旅英藝術家優席夫今年在宜蘭展出其創作。記者林佳彣／攝影
旅英藝術家優席夫今年在宜蘭展出其創作。記者林佳彣／攝影
開幕典禮的壓軸演出為結合藝術和時尚的時裝秀。記者林佳彣／攝影
開幕典禮的壓軸演出為結合藝術和時尚的時裝秀。記者林佳彣／攝影
「Makapahay瑪嘎巴嗨文化藝術團」以祭典儀式獻上祝福。記者林佳彣／攝影
「Makapahay瑪嘎巴嗨文化藝術團」以祭典儀式獻上祝福。記者林佳彣／攝影
「擁抱－旅英當代藝術家優席夫南島藝術美展」今天盛大開幕。記者林佳彣／攝影
「擁抱－旅英當代藝術家優席夫南島藝術美展」今天盛大開幕。記者林佳彣／攝影
「擁抱－旅英當代藝術家優席夫南島藝術美展」，集結優席夫逾10年來近百件創作，展期至明年4月10日。記者林佳彣／攝影
「擁抱－旅英當代藝術家優席夫南島藝術美展」，集結優席夫逾10年來近百件創作，展期至明年4月10日。記者林佳彣／攝影

藝術家 疫情

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