一粒麥子花蓮「光福」綜照啟用 軟硬體服務量能大升級

一粒麥子基金會7年前在花蓮光復鄉成立日照中心，為提供更好服務，募集上萬人愛心新建綜合式長照機構「光福」，今天啟用，除原有日照功能，新增短期夜間住宿、居家服務，並整合送餐、共餐、行動沐浴等服務，也新設多項體貼長輩的沐浴、復健設備，軟硬體一次升級，擴大服務量能。

光復鄉高齡人口占比高，一粒麥子原本向鄉公所借用場地設置日照中心，因社區有使用需求有意收回，基金會另外在市區中華路找到一塊地，募集1萬2800人愛心，斥資約5000萬元新建4層樓的光福綜照中心，今天啟用。

基金會董事長呂信雄致詞時表示，光福是該會第一個多功能日照中心，也盼採失能、失智混合照顧模式，成為基金會長期照顧的新里程碑。

一粒麥子社工員李人杰說，光福除了維持原有日照服務，還提供短期的夜間住宿服務、居家服務及社區活動，整合送餐、共餐、行動沐浴車、交通、家庭照顧者支持服務，也提供社會福利諮詢轉介，可以兼顧不同長輩個別需求。

硬體設備同時升級，引入「走入式泡澡浴缸」，具有可180度展開的門，讓行動不便的長者可從輪椅上直接移位進入，避免要跨入傳統浴缸可能跌倒受傷的風險，也有適合長輩加強肌力的運動器材等。

67歲的「阿明」阿公因孩子在高雄工作，他獨居光復，中風10多年，以往很少出門，現在加入光福綜照，他白天上課，下午有居家照顧服務員到宅整理家務或陪同就醫，平日還會跟朋友一起玩桌遊、散步，生活變得多采多姿。