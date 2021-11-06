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誠品期間限定店進駐基隆沙灣古蹟 今開幕

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
誠品期間限定店進駐基隆沙灣古蹟，未來有生根社區計畫。記者游明煌／攝影
誠品期間限定店進駐基隆沙灣古蹟，未來有生根社區計畫。記者游明煌／攝影

基隆文化局誠品書店攜手合作之下，誠品基隆期間限定店今天在要塞司令官邸正式開幕，市長林右昌表示，誠品的進駐將會帶來新的文化內容意象，也可以讓大家用不同的視野重新認識這塊土地，為基隆創造新的想像可能。誠品也說，未來也有在社區的生根計畫。

開幕儀式由林市長與誠品董事長吳旻潔共同主持，配合甫啟用的沙灣歷史文化園區，安排70場系列藝文活動及誠品職人規劃逾千本主題選書、文具、黑膠及特色伴手禮，期望開幕後能邀請全台民眾一同到現場，一起翻閱基隆東岸沙灣歷史風華的文化新篇章。

林右昌表示，誠品書店準備了很多認識基隆的書籍，相信一定會成為最夯的朝聖地，沙灣歷史文化園區建置完成之後，讓鄰近居民體驗新的生活方式，誠品的進駐，還會帶來很多文化講座跟讀書會、導讀等，帶領大家用不同的視野重新認識這塊土地，為基隆創造新的想像可能性。

誠品董事長吳旻潔說，誠品從2022年開始將以社區文化生活為主軸，能夠進駐這麼優雅的空間，她也非常感謝基隆市府團隊給予這樣的機會，讓誠品能夠跟著市民共同走讀，認識基隆的美好，未來也有在社區的生根計畫。

沙灣歷史文化園區內的兩棟歷史建築「基隆要塞司令官邸」及「基隆要塞司令部校官眷舍」，都是「大基隆歷史場景再現整合計畫」修復再利用的重要指標，透過期間限定店的概念進駐古蹟，讓文化走入生活日常。「基隆要塞司令官邸」座落於小山坡上的優美位置，在富有濃厚日式老宅氛圍裡，藉由誠品書店精心策劃的藝文策展、閱讀區，以及規劃逾70場藝文活動及周末定時古蹟導覽，由誠品職人帶您走訪與認識基隆故事。

活動更多詳情可詳閱基隆市文化局粉絲專頁（https://reurl.cc/WXzZEZ），戶外走讀、閱讀講座及相關市集音樂會活動，請鎖定「迷誠品」網站（https://reurl.cc/DZeEXO）。

誠品期間限定店進駐基隆沙灣古蹟，未來有生根社區計畫。記者游明煌／翻攝
誠品期間限定店進駐基隆沙灣古蹟，未來有生根社區計畫。記者游明煌／翻攝
誠品期間限定店進駐基隆沙灣古蹟，未來有生根社區計畫。記者游明煌／攝影
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基隆 誠品 文化局

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