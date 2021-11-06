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基隆社造成果展改線上展 以談戀愛過程感受社造酸甘甜

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆社造成果展改線上展，以談戀愛過程感受社造酸甘甜。圖／基隆市文化局提供
基隆社造成果展改線上展，以談戀愛過程感受社造酸甘甜。圖／基隆市文化局提供

基隆文化局今年社區營造聯合成果展，共有26個社造點參與聯展，首次嘗試以線上展覽辦理，13日起線上戲劇直播演出、線上社區導覽以及社區製播的Podcast。文化局說，這次以談一場戀愛的過程，來讓民眾感受推動社造過程的酸甘甜，展現社造的各種特色，用另一個視角認識社區營造。

文化局長陳靜萍表示，基隆社造一直以來都在與社會及這塊土地對話，今年年中面臨新冠肺炎疫情升溫，社區營造如何調適與轉變成為相當大的課題。這次改以線上策展的方式辦理成果展，不僅可以讓社區學習新的數位領域，亦可看到社區再一次克服環境變化的挑戰，如同成果展主題，宛如辛苦又甜蜜的戀愛過程。

陳靜萍說，社造以議題為導向，讓提案單位透過不同角度去觀察當地的人、文、地、產、景等特色，爬梳土地正面臨的課題，思考行為背後的價值取向。

文化發展科長鄭鼎青則指出，今年26個社造點參與聯展，聚焦在不同的議題上，展現多元的關懷，呼應基隆文化長年來的多元性與包容性。雖然這次少了實體展覽，但透過12集線上廣播及展覽，一鍵就能在家與基隆的社區談一場戀愛。

此次成果展將除線上展覽外，並在11月13日晚上7點於文化局臉書上直播基隆在地劇團「慾望劇團」與中華民國傳統民俗文化協會合作的新戲《清法戰爭－粉鳥精》；11月14日至26日 每日會播出一集由社區製播的PODCAST。

─線上展覽網址：https://reurl.cc/43qqNj

─PODCAST頻道網址：https://reurl.cc/0xQQWo

基隆社造成果展改線上展，以談戀愛過程感受社造酸甘甜。圖／基隆市文化局提供
基隆社造成果展改線上展，以談戀愛過程感受社造酸甘甜。圖／基隆市文化局提供
基隆社造成果展改線上展，以談戀愛過程感受社造酸甘甜。圖／基隆市文化局提供
基隆社造成果展改線上展，以談戀愛過程感受社造酸甘甜。圖／基隆市文化局提供
基隆社造成果展改線上展，以談戀愛過程感受社造酸甘甜。圖／基隆市文化局提供
基隆社造成果展改線上展，以談戀愛過程感受社造酸甘甜。圖／基隆市文化局提供

基隆 文化局 社區營造

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