快訊

中職／林焌翰兩分砲助勝 獅下半季封王M8、年度登第一

宜縣警力缺「全國倒數第一」 林姿妙要向中央討救兵

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
警察業務不只治安、交通等工作，加上疫情關係、勤務增加，宜蘭縣警力長期未補足備受關注。記者林佳彣／攝影
警察業務不只治安、交通等工作，加上疫情關係、勤務增加，宜蘭縣警力長期未補足備受關注。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣議會今天進行縣長施政總質詢，縣議員莊淑如、黃琤婷針對宜蘭警察缺額率7.89％為全國最高，希望縣長林姿妙、警察局長廖材楨向中央爭取警力盡快補足。

縣議員莊淑如直指，宜蘭縣警察缺額率不只位居各縣市之首，還是全國平均3.94％的2倍，「基層警察人力缺很大」，其業務不只治安、交通等工作，加上疫情關係、勤務增加；宜蘭縣警力長期未補足，使得員警工作量加重，有些人休假還要回來加班。

莊淑如說，近期礁溪銀樓搶案、民眾遭暴打等案件，使得民眾覺得治安惡化。她舉例，宜蘭市1名員警要服務1074人、羅東則是1198人，大同鄉僅服務166人，表示市區警力不足。警方要提高見警率的前提，得要有充足警力，如此對治安才有幫助，莊淑如希望縣長能向中央爭取警力進駐。

縣議員黃琤婷質詢時提到，「在宜蘭當警察是爆肝的血汗職場」，警察局長應該重視優先補足基層派出所人力，而非讓一堆人往內勤調，造成內外人力嚴重不均衡。她舉例，羅東每個派出所缺額3至4人，基層員警每天加班10到12小時，人力嚴重不足。

縣議員楊弘旻指出，「警力缺少不是單一事件的影響，是對整個社會都有影響」， 不少員警得協助同事工作，造成休息時間不足、作息不正常，平時也聽到員警對此有些怨言。他說，警力缺少不只是工作量增加，更連員警與家人相處時間都受影響。

警察局長廖材楨回應，基層員警以外勤為主，各分局會自行調配內外勤的比例；目前局本部缺額1人、宜蘭分局10名、羅東分局14位、礁溪分局8人、蘇澳分局13位、交通隊5人，以及保安隊2人名。

廖材楨提到，警專、特考班明年1月分發，他承諾會極力向警政署爭取，不過能爭取多少員額，仍視警政署針對整體人數進行適當分配。林姿妙也說，警察弟兄真的很辛苦，會向中央爭取、盡量補足員額，不要讓他們這麼辛苦。

縣議員莊淑如直指，宜蘭縣基層警察人力缺很大。記者林佳彣／攝影
縣議員莊淑如直指，宜蘭縣基層警察人力缺很大。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙表示，警察弟兄真的很辛苦，承諾會向中央爭取、盡量補足員額，不要讓他們這麼辛苦。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙表示，警察弟兄真的很辛苦，承諾會向中央爭取、盡量補足員額，不要讓他們這麼辛苦。記者林佳彣／攝影
縣議員黃琤婷質詢時提到，警察局長應該重視優先補足基層派出所人力，而非讓一堆人往內勤調，造成內外人力嚴重不均衡。記者林佳彣／攝影
縣議員黃琤婷質詢時提到，警察局長應該重視優先補足基層派出所人力，而非讓一堆人往內勤調，造成內外人力嚴重不均衡。記者林佳彣／攝影

警察 宜蘭

延伸閱讀

民進黨：北北基桃宜首長全反核四 國民黨還要硬幹？

「沒有安全就沒有商轉」 宜蘭縣長林姿妙反對核四

國人瘋野營 宜蘭「夯鴨野營」武荖坑登場吃烤鴨看表演

交通部拋環島高鐵 林姿妙：只要對宜蘭有幫助都尊重

相關新聞

宜縣警力缺「全國倒數第一」 林姿妙要向中央討救兵

宜蘭縣議會今天進行縣長施政總質詢，縣議員莊淑如、黃琤婷針對宜蘭警察缺額率7.89％為全國最高，希望縣長林姿妙、警察局長廖...

2021礁溪溫泉燈花季璀璨登場 5米高愛心光雕拱門吸睛

宜蘭縣礁溪鄉公所舉辦的「2021礁溪溫泉燈花季 與您相約在冬季」今起登場，不只有溫泉公仔主題花燈、光雕投影，聳立在礁溪溫...

林右昌表揚護理師感謝跟著他「賣肝」 再酸全國支援北市

基隆市衛生局今天舉辦護理師表揚活動，市長林右昌表揚多位護理師，並表示他在疫情最緊張期間，每天凌晨2、3時還在跟衛生局人同...

花蓮縣擬訂動保自治條例草案完成預告 納民意修正送審

花蓮縣政府草擬動物保護自治條例，提出11條版本草案，近日完成60天預告期。農業處長吳昆儒說，縣版動保條例希望加強飼主管理...

柯P社宅完成率低 林右昌大酸：柯市長不太會跟人家合作

台北市議會議員批市長柯文哲社會住宅完成率太低，基隆市長林右昌今天說，台北市完成率太低，可能是因為柯市長不太會跟人家合作，...

台東校園「蚯蚓」軍團大出 校方:最好的自然教育

台東縣豐里國小這2天校園操場出現數以千條的「蚯蚓大軍」，密密麻麻的蚯蚓嚇壞不少學生，不過，校方藉此機會做自然生態教育課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。