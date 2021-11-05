宜縣警力缺「全國倒數第一」 林姿妙要向中央討救兵

宜蘭縣議會今天進行縣長施政總質詢，縣議員莊淑如、黃琤婷針對宜蘭警察缺額率7.89％為全國最高，希望縣長林姿妙、警察局長廖材楨向中央爭取警力盡快補足。

縣議員莊淑如直指，宜蘭縣警察缺額率不只位居各縣市之首，還是全國平均3.94％的2倍，「基層警察人力缺很大」，其業務不只治安、交通等工作，加上疫情關係、勤務增加；宜蘭縣警力長期未補足，使得員警工作量加重，有些人休假還要回來加班。

莊淑如說，近期礁溪銀樓搶案、民眾遭暴打等案件，使得民眾覺得治安惡化。她舉例，宜蘭市1名員警要服務1074人、羅東則是1198人，大同鄉僅服務166人，表示市區警力不足。警方要提高見警率的前提，得要有充足警力，如此對治安才有幫助，莊淑如希望縣長能向中央爭取警力進駐。

縣議員黃琤婷質詢時提到，「在宜蘭當警察是爆肝的血汗職場」，警察局長應該重視優先補足基層派出所人力，而非讓一堆人往內勤調，造成內外人力嚴重不均衡。她舉例，羅東每個派出所缺額3至4人，基層員警每天加班10到12小時，人力嚴重不足。

縣議員楊弘旻指出，「警力缺少不是單一事件的影響，是對整個社會都有影響」， 不少員警得協助同事工作，造成休息時間不足、作息不正常，平時也聽到員警對此有些怨言。他說，警力缺少不只是工作量增加，更連員警與家人相處時間都受影響。

警察局長廖材楨回應，基層員警以外勤為主，各分局會自行調配內外勤的比例；目前局本部缺額1人、宜蘭分局10名、羅東分局14位、礁溪分局8人、蘇澳分局13位、交通隊5人，以及保安隊2人名。