2021礁溪溫泉燈花季璀璨登場 5米高愛心光雕拱門吸睛

宜蘭縣礁溪鄉公所舉辦的「2021礁溪溫泉燈花季 與您相約在冬季」今起登場，不只有溫泉公仔主題花燈、光雕投影，聳立在礁溪溫泉廣場的主燈更是吸睛，為一座5米高的超大愛心光雕拱門，各式浪漫燈海讓礁溪越夜越美麗。

礁溪鄉公所佈置礁溪街景行之有年，2019年起擴大成「礁溪溫泉燈花季」，今年斥資打造各式燈飾中，礁溪溫泉廣場的主燈是超過一層樓高的「愛·守護者」光雕拱門，以一雙手比出愛心形狀，一旁休息區掛上繽紛的桃花燈飾，還有粉紅銀杏葉溫泉光廊，大大增加人行道的視覺美感。

另外，礁溪迎賓廣場以花、光為主題，水景廣場搖身一變成海洋溫泉世界。地景廣場佈滿閃亮燈飾，象徵關懷與祝福的裝置藝術「神之手」相當吸睛，民眾漫步礁溪拍美照之餘，還能享受泡腳的樂趣。

礁溪溫泉獲觀光局「2021台灣好湯溫泉區金泉獎」冠軍殊榮，卻遇疫情重創當地觀光業。礁溪鄉長張永德表示，今年燈花季以「守護‧愛不止息」為主題，希望藉燈飾照亮、守護、溫暖民眾的心，重新振奮業者信心。