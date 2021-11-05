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林右昌表揚護理師感謝跟著他「賣肝」 再酸全國支援北市
基隆市衛生局今天舉辦護理師表揚活動，市長林右昌表揚多位護理師，並表示他在疫情最緊張期間，每天凌晨2、3時還在跟衛生局人同仁討論防疫工作，對於衛生局人員跟著他「賣肝」，深深一鞠躬感謝。不過，他說，台北市是全國醫療資源最充沛的都市，本來依照中央設想，在台灣有本土疫情發生的時候，是台北市要去支援其他縣市，但這次卻變成全國各縣市在支援台北。
林右昌表示，自疫情爆發以來，所有護理人員堅守崗位在第一線為民服務，基隆市能夠有這麼好的防疫成果，都要歸功於所有同仁的辛苦。在疫情最緊張的6月時，每天凌晨2、3時還在跟衛生局同仁討論疫調等業務，也讓他一口氣瘦了10公斤。
林右昌還指出，台北市是全國醫療資源最充沛的都市，本來依照中央設想，在台灣有本土疫情發生的時候，是台北市要去支援其他縣市，但這次卻變成全國各縣市在支援台北，基隆又跟台北在同一個生活圈，讓他在那幾個月每天吃不好也睡不著，幾乎是間接實行了「一六八」。
林右昌說，基隆的疫苗施打率在本島各縣市排名第一，第一劑施打率破76%、第二劑也達到40%，這也都要歸功於大家的付出。
今天接受頒獎的衛生局所資深護理人員，包括服務滿35年的食藥科洪子涵衛生稽查員；服務滿30年的中山區陳慧真護理長；服務滿20年有醫政科曾梓芸護理師、保健科顏秀玫護士及施雅馨護理師等3人；服務滿15年有安樂區鄭婉月護理長、中山區蕭立勤護理師及信義區張詩佳護理師；服務屆滿10年有行政科薄景華科長、七堵區曾明珠護理長及許惟娟護理師等人。
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