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釋迦暫停輸中答詢被指發言不妥 饒慶鈴不回應

中央社 / 台東縣5日電

鳳梨釋迦暫停輸入中國，近日在台東縣議會成為關切話題。縣長饒慶鈴答詢「變釋迦臉」等說法，遭立法委員劉櫂豪臉書貼文「發言非常不妥」；縣府表示，饒對此「不回應」。

台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科長林俐志稍晚代為轉達饒慶鈴「不回應」態度。即將在月底大量上市台東鳳梨釋迦暫停輸中，由於超過9成產量仰賴中國市場，引起農民憂慮，也成為連日議會定期大會議員質詢關心話題。饒慶鈴昨天縣議會答詢說，就算國人都吃到變成「釋迦臉」也吃不完1萬5000公噸；今天又說「每年叫台灣人吃鳳梨釋迦很恐怖」。

對於中國違反國際貿易慣例，暫停鳳梨釋迦進口，饒慶鈴議會發言卻愈來愈尖銳對立，甚至用「釋迦臉」、「很恐怖」等貶抑用語，民進黨立委劉櫂豪今天臉書貼文直指非常不妥。

劉櫂豪說，身為地方行政首長，遇到問題應尋求方法為大家解決，外界推測饒慶鈴無法兌現2018年縣長選舉「只有中國國民黨的候選人當選，鳳梨釋迦才能繼續出口中國」政治承諾，只能以激烈的政治話語迴避身為縣長應有責任。

劉櫂豪指出，饒慶鈴將中國違反貿易規則行為比喻「客訴」，豈非質疑在地鳳梨釋迦品質有問題？病蟲害防治沒有做好？忽略農委會10次詢問中國進行技術協商卻未獲中國回應，更否定了農民辛苦的努力與付出。

劉櫂豪說，台東鳳梨釋迦營養很豐富，台灣人吃得很開心，有益健康，不會變成釋迦臉；大家心情愉快的吃釋迦，絕對不會恐怖。

他強調，台灣是大家的家園，農民是家人朋友，大家要一起守住家園，當家人朋友遇到問題時候應該一起承擔面對，彼此互相協助！危機就是轉機，「我們有信心一起度過，會讓鳳梨釋迦有更好的出路！」呼籲饒慶鈴停止用政治話語製造對立，積極與中央合作，一起面對難關，如此才是真正的幫助農民。

釋迦 鳳梨 饒慶鈴

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