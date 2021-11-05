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花蓮縣擬訂動保自治條例草案完成預告 納民意修正送審
花蓮縣政府草擬動物保護自治條例，提出11條版本草案，近日完成60天預告期。農業處長吳昆儒說，縣版動保條例希望加強飼主管理責任、讓遊蕩動物減量，並兼顧動物福利與公共安全，初版是基礎版，公告期間有民眾提出訂定罰則等意見，都會考慮納入，預計年底前將修正版送審。
花蓮縣早在7年前就曾提出動保自治條例草案，但因隔年中央新修動保法規後，縣版草案就此擱置。本屆縣議會多位議員關切動保相關議題，農業處今年3月邀集相關團體、學者專家討論，8月底預告，到上月28日期滿。
吳昆儒說，草案預告期間，除了開放多管道聽取民意，上月22日也曾舉辦說明會，有民眾提到任意餵養流浪犬貓，可能造成環境髒亂等問題，但目前只能透過廢棄物清理法開罰，也有第一線人員提到，鄉鎮市公所捕捉流浪犬貓，卻可能遭人私放，行使公權力遇到困難，又或者對於任意棄養動物等，希望能在動保條例做出規範，這些意見都會納入修正版的參考酌修。
吳昆儒說，訂定縣版動保條例，是希望更貼近地方政策現況，推動過程充分聽取地方意見，修正版預計年底前送縣府法規審議委員會審查，接下來待縣務會議通過，就會提送議會審議，未來仍可以持續做滾動式檢討，讓法規訂定更加周延。
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