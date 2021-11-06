加碼券邊緣人才有 卑南鄉公所贈180元夜市券

振興五倍券加碼券沒中籤的「國家級邊緣人」別氣餒，台東卑南鄉公所推出太平夜市券加碼活動，明天下午5時贈送100份價值新台幣180元的夜市券給未中籤者，可吃一頓夜市牛排。

卑南鄉公所今天宣布推出2款太平夜市券，一款是針對振興五倍券加碼券未中者，一款是持五倍券兌換夜市券。

「國家級邊緣人，不用氣餒，卑南鄉還是愛你的喔」卑南鄉長許文獻接受中央社記者電訪時表示，卑南鄉公所不會放棄加碼券邊緣人，持身分證在6日下午5時到太平文衡殿前，就可領取180元的夜市券。

許文獻表示，180元夜市券100份，不限鄉鎮或是外地人，當日在太平夜市使用，180元可吃到1份牛排和飲料，讓未中加碼券的國家級邊緣人也能飽餐一頓。

另外，6日至27日每週六持200元紙本振興券可換60元夜市券4張，也就是200元換240元，前100名還可領取早鳥禮。

許文獻表示，振興券上路已1個月，夜市攤商因營業時間獲益有限，因此推出加碼活動，讓五倍券再增加2成的消費優惠，吸引民眾來太平逛夜市，活絡地方經濟。

許文獻說，考量夜市銅板經濟，太平夜市券設計每張面額60元，夜市所有攤商也承諾活動期間維持原價不調漲，民眾不必擔心先調漲再折扣的問題。