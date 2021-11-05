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知本光電案遭拒展延 業者：持續和台東縣府溝通

中央社 / 台東縣5日電

爭議近3年的台東知本光電園區開發案，台東縣政府拒絕業者提出的展延開發申請。業者盛力能源表示遺憾，但仍積極和台東縣政府溝通。

台東縣知本光電示範專區開發案，由於開發土地在卑南族卡大地布部落傳統領域內，開發廠商和當地部落產生諮商同意權爭議，部落族人要求縣府和廠商解約，目前尚在進行訴訟中。

業者日前第3次提出展延開發，台東縣政府今天明確表示拒絕，但合約是否有效縣政府還要討論。

盛力能源今天接受中央社記者採訪時表示，知本光電開發案均按照政府程序辦理，非常遺憾台東縣政府的決定，但仍積極和台東縣政府持續溝通。

盛力能源提到，一向重視生態保育與環境永續發展，除主動辦理生態調查，開發案將保留濕地、迴避環境敏感區，採取友善棲地管理及生態工法，也尊重與支持原住民主權與部落程序會議，在開發期間辦理多次座談會及公聽會。

此外，在承諾給部落的10公頃回饋項目土地內，也規劃約4公頃的卡大地布部落光電示範區，交由部落自主管理，除發展部落公民電廠，也做為節慶祭祀場域與集會所，並提供種植部落特色作物或放養家禽使用，盼成為台灣第1處結合綠能及原民文化的示範場域。

盛力能源指出，全球邁向淨零碳排的目標下，盛力能源積極發展綠能的多元價值，與地方共榮、生態共存及積極共管的理念與執行力協助台灣綠能發展。

台東 濕地 原住民

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