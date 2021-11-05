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知本光電業者3度提施工展延 台東縣府拒絕

中央社 / 台東縣5日電

台東知本光電園區開發案業者第3次提出展延開發，台東縣政府今天表示，依超過申請展延期限及部份工作內容項目未完成2項理由，回覆不同意，但合約是否有效縣府還要討論。

爭議3年的台東縣知本光電示範專區開發案，由於開發土地在卑南族卡大地布部落傳統領域內，開發廠商和當地部落產生諮商同意權爭議，部落族人要求縣府和廠商解約，目前尚在進行訴訟中。

由於廠商應於今年4月23日完成設備設置及併聯，業者2月間向台東縣政府提出展延申請。台東縣政府4月22日宣布同意展延6個月；業者在8月申請第2次展延，展延期限已在10月24日到期。

日前業者提出第3次展延，日前台東縣議員陳政宗在台東縣議會質詢相關單位是否同意展延，台東縣政府財經處長章正文表示，廠商已超過申請展延合約期限，不會再同意展延申請。

今天中央社記者採訪章正文，他明確表示，確定不同意展延。部份工作內容和項目還沒有完成，所以台東縣政府依據這2項理由，回覆業者不同意展延，至於合約是否還有效，還要進一步討論。

當地選出的縣議員陳政宗在臉書表示，縣政府決定不展延，應行文告知到經濟部能源局及內政部營建署區域審查小組停止審查。希望台東縣政府能拿出更積極的作為，期待這個充滿爭議的光電案，能夠有一個停損點，不要再帶給部落更多的傷害。

開發廠商盛力能源公司，經中央社記者上午詢問台北公司，僅表示會請相關人員與記者聯絡，但截至下午2時尚未聯絡。

台東

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