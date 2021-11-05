花蓮縣府正視動物保護 自治條例草案完成公告

花蓮縣政府農業處長吳昆儒今天指出，縣政府正視動物保護問題，花蓮縣動物保護自治條例草案已完成公告，納入各方建議後將酌修，預計年底前完成內部程序，明年送交縣議會審議。

花蓮縣議會定期會今天上午由農業處進行工作報告，吳昆儒提到，花蓮縣動物保護自治條例草案上月底已完成公告，會將各界提供建議納入後，提送草案至花蓮縣政府法規審議委員會審議。

民主進步黨花蓮縣議員張美慧會中指出，犬貓污染環境清理、犬貓捕捉及協助辦理動物保護案件等工作若下放基層鄉鎮市公所，人力及設備也應同步到位，建議農業處要多溝通，或委託民間辦理。

吳昆儒會後向採訪媒體說明，自治條例草案針對流浪犬貓的保護、管理及飼主責任提出更具體規範，包括任意餵養、棄養等行為都有民眾提出開罰建議，會納入草案中。

吳昆儒表示，花蓮地形狹長，很多案件都是委託鄉鎮公所清潔隊協助，也接獲不少基層反映，圍捕後的流浪犬貓又遭偷偷放掉卻沒有相對法源約束。

吳昆儒指出，目前已完成草案公告，公告期間各界提供的修法建議納入修改後，預計今年底送花蓮縣法規審議委員會審議，最快明年能送縣議會審議。