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台東民進黨部邀民賞「地球迷航」 更理解自閉兒

中央社 / 台東縣5日電

關懷弱勢族群，民進黨台東縣黨部12日晚間在台東秀泰影城包場，邀民眾觀賞自閉症者紀錄片「地球迷航」，更加認識、理解自閉兒，歡迎民眾填寫網路表單索取電影票。

民進黨台東縣黨部今天發布新聞稿表示，「地球迷航」是一部與自閉症孩子共創的紀錄片，不僅是導演林正盛長達4年的親身紀錄，更是每位自閉兒美麗又殘酷的真實生活。

林正盛從2018年起，以鏡頭拍攝妻子韓淑華成立的多寶藝術學堂，透過音樂和繪畫的教導與陪伴，提供泛自閉症者在生命困境裡的避風港，綻放埋藏心底深處的情感。

民進黨台東縣黨部主委、立委劉櫂豪表示，林正盛來自台東泰源，曾拍攝著名電影「月光下，我記得」，勇奪柏林影展最佳導演獎。他和林正盛是多年好友，很開心這次把林正盛力作帶來台東，黨部特別包場邀請鄉親觀賞。

劉櫂豪表示，4年來要跟拍記錄自閉症孩子的生活很不容易，感謝林正盛將最真實的樣貌呈現出來。邀請鄉親一起來看這部紀錄片，讓大家對更理解自閉症孩童，進而讓社會上有更多善意與愛。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國表示，台東縣黨部12日晚間在台東秀泰影城包場，邀請林正盛與韓淑華出席映後座談。目前已邀請社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會、自閉症協進會、及國立台東大學附屬特殊教育學校的會員及師生參與。也預留票券給民眾填寫網路表單索取，每名民眾限索取2張。

台東 自閉 民進黨

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