快訊

台積電運安超前部署、百家供應商貨車響應 政府修法該出魄力

東港安泰醫院錯打AZ！屏東衛生局指3點未落實 裁罰15萬

饒慶鈴指未和中國溝通釋迦議題 農委會駁斥

中央社 / 台東縣5日電

台東縣長饒慶鈴今天說，中央政府未和對岸溝通釋迦議題，說溝通是「騙小孩」；行政院農業委員會說，這說法不實，曾10度要求中國對話，解決問題，卻遭「已讀不回」。

中國禁止台灣釋迦輸入，中國國民黨籍台東縣議員林東滿在台東縣議會質詢台東縣政府農業處長許家豪時表示，東縣府是否有因應方案？

許家豪答詢表示，中央部分，保證外銷5000公噸，3000噸加工及契約團購約10萬箱；地方部分，9月19日起東縣府就開始聯絡量販店、超市及便利商店助銷售。

饒慶鈴說，溝通應是針對有害生物檢出部分怎麼改進，及要求台灣提改進方法，但到目前，她沒聽到包裝場和貿易商接到這樣的訊息，「不曉得中央的溝通是溝通什麼？」

林東滿表示，釋迦禁入中國絕對是政治因素；饒慶鈴說，這可能是包裝成商業因素的政治行為，如果中國這樣，「我們是否需要回應？」以台灣人的聰明，怎麼會想不透、做不了這個生意，她覺得很驚訝。

不過，農委會國際處長林家榮告訴中央社記者，2月26日到9月底，農委會動植物防疫檢疫局透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，10次要求對方技術性對話，解決問題，但都「已讀不回」。

林家榮說，對方只在國務院台灣事務辦公室記者會表達看法，農委會還是希望透過兩岸協議平台解決問題，但被指沒跟對方溝通、協商是「不實的說法」，農委會確有執行因應措施及溝通，只是10度被「已讀不回」。

農委會 台東 饒慶鈴

延伸閱讀

中央與大陸溝通水果問題沒結果？ 饒慶鈴：騙小孩

釋迦問題饒慶鈴要中央負全責 綠批競選承諾跳票

台東縣府買回美麗灣渡假村 饒慶鈴：座談再決定用途

饒慶鈴籲改善鳳梨蓮霧 農委會：應捍衛我農產勿誣指

相關新聞

柯P社宅完成率低 林右昌大酸:柯市長不太會跟人家合作

台北市議會議員批市長柯文哲社會住宅完成率太低，基隆市長林右昌今天說，台北市完成率太低，可能是因為柯市長不太會跟人家合作，...

台東校園「蚯蚓」軍團大出 校方:最好的自然教育

台東縣豐里國小這2天校園操場出現數以千條的「蚯蚓大軍」，密密麻麻的蚯蚓嚇壞不少學生，不過，校方藉此機會做自然生態教育課程...

中央與大陸溝通水果問題沒結果？ 饒慶鈴：騙小孩

台東縣議會今天縣政總質詢，議員林東滿針對有媒體報導中央農政單位與中國大陸溝通台灣水果問題，最後沒有結果，深表遺憾。縣長饒...

宜蘭首例 新公寓頂樓光電賺外快

宜蘭縣政府昨天在五結國中附近一棟新建電梯公寓，舉辦首場「宜蘭縣住宅建物設置太陽光電宣導會」。該建築頂樓設有太陽能光電設備...

花蓮茶金戲劇特展 重現輝煌歲月

台灣首部海陸腔客語劇、公視最新時代生活劇「茶金」，劇中重要場景台灣最大茶業公司「日光」，就在花蓮文創產業園區取景，劇組用...

愛購台東 消費500抽汽車

各縣市政府大手筆端出誘因要刺激疫後經濟，台東縣政府推2021愛購台東消費季，民眾搭配五倍券10月8日起到台東消費滿500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。