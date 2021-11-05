饒慶鈴指未和中國溝通釋迦議題 農委會駁斥

台東縣長饒慶鈴今天說，中央政府未和對岸溝通釋迦議題，說溝通是「騙小孩」；行政院農業委員會說，這說法不實，曾10度要求中國對話，解決問題，卻遭「已讀不回」。

中國禁止台灣釋迦輸入，中國國民黨籍台東縣議員林東滿在台東縣議會質詢台東縣政府農業處長許家豪時表示，東縣府是否有因應方案？

許家豪答詢表示，中央部分，保證外銷5000公噸，3000噸加工及契約團購約10萬箱；地方部分，9月19日起東縣府就開始聯絡量販店、超市及便利商店助銷售。

饒慶鈴說，溝通應是針對有害生物檢出部分怎麼改進，及要求台灣提改進方法，但到目前，她沒聽到包裝場和貿易商接到這樣的訊息，「不曉得中央的溝通是溝通什麼？」

林東滿表示，釋迦禁入中國絕對是政治因素；饒慶鈴說，這可能是包裝成商業因素的政治行為，如果中國這樣，「我們是否需要回應？」以台灣人的聰明，怎麼會想不透、做不了這個生意，她覺得很驚訝。

不過，農委會國際處長林家榮告訴中央社記者，2月26日到9月底，農委會動植物防疫檢疫局透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，10次要求對方技術性對話，解決問題，但都「已讀不回」。

林家榮說，對方只在國務院台灣事務辦公室記者會表達看法，農委會還是希望透過兩岸協議平台解決問題，但被指沒跟對方溝通、協商是「不實的說法」，農委會確有執行因應措施及溝通，只是10度被「已讀不回」。