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台東校園「蚯蚓」軍團大出 校方:最好的自然教育

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣豐里國小這2天校園操場出現數以千條的「蚯蚓大軍」，密密麻麻的蚯蚓嚇壞不少學生，不過，校方藉此機會做自然生態教育課程，讓學生了解生態環境，尊重大自然。圖／讀者提供
台東縣豐里國小這2天校園操場出現數以千條的「蚯蚓大軍」，密密麻麻的蚯蚓嚇壞不少學生，不過，校方藉此機會做自然生態教育課程，讓學生了解生態環境，尊重大自然。圖／讀者提供

台東縣豐里國小這2天校園操場出現數以千條的「蚯蚓大軍」，密密麻麻的蚯蚓嚇壞不少學生，不過，校方藉此機會做自然生態教育課程，讓學生了解生態環境，尊重大自然。

學校表示，這幾天不明原因操場出現大批蚯蚓，爬滿整個跑道上，雖試圖將蚯蚓掃進一旁草堆土裡，仍是爬出來，有些學生見怪不怪，也有學生則感到害怕，過去曾出現這樣的情景。

豐里國小昨天起，不明原因操場爬滿大批蚯蚓，數量多到將部分紅色跑道覆蓋成黑色，且大量蚯蚓蠕動的景象令人發毛，學生認為是地震前兆，也有學生說要大雨了。

為讓學生了解大自然的生態環境，藉此安排學習自然生態教育課程，讓學生了解生態環境，尊重大自然。校長蔡見明說，學校草皮綠地面積達1萬300平方公尺，提供蚯蚓生長環境。

熊良心生態顧問公司執行長林耿弘說，蚯蚓大量爬出土壤，通常和地溫、相對濕度及日照有關，和地震沒有直接關係，蚯蚓大出，這也說明校園環境其實是非常良好的。

自然生態 地震 台東

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