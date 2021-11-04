水保局花蓮分局辦研討會 強化防減災觀念
水土保持局花蓮分局「防減災科普知識推廣與教育深耕研討會」，今天在國立東華大學舉行，邀專家學者分享防災、減災策略與經驗，也有寓教於樂的防災教育展，水保局行動式土石流觀測車、行動教育車開進會場展示，讓宣導內容更加充實。
「防減災科普知識推廣與教育深耕研討會」連辦3年，橫向連結中央及地方防災、救災單位，達到全位方災害防救成效，深受好評，已成為每年在台灣東部重要的防災教育研討會之一，尤其花蓮才剛受到圓規颱風3天降雨量逾千毫米的肆虐，防減災更成重要議題。
研討會今天在國立東華大學美崙校區國際會議廳登場，縣內國中小學校長、邀請第九河川局長謝明昌、水土保持局主任鐘啟榮、慈濟基金會慈善志業發展處災防組長呂學正等專家學者主講，講題面向包含水保防災應變回顧、自主防災推動成果、氣象資訊與災害預警暨防災情資整合、智慧水利防災思維、花蓮地質與災害特性說明、慈濟賑災與慈悲科技發展經驗。
此外，研討會還邀請花蓮縣消防局、科學工藝博物館、花蓮玉里鎮松浦國小到會場，進行水土保持與防災相關器材與教具展示，農委會水保局土石流防災中心行動式土石流觀測車及水保局台南分局行動教育車也開進研討會會場展示。
水保局花蓮分局長陳淑媛說，透過辦理研討會，強化並提升縣內中央各部會駐地方機關、地方政府及國中小學教職員生，在災害防救作為的認知與防災教育教學，希望人人都能成為防災種子教官，讓防災教育與思維生根。
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