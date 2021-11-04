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釋迦問題饒慶鈴要中央負全責 綠批競選承諾跳票

中央社 / 台東縣4日電

中國暫停釋迦輸入議題，台東縣長饒慶鈴指中央應負全責，「客訴要處理」。民進黨台東縣黨部則說，饒慶鈴忘了競選時曾允諾「國民黨候選人當選，釋迦才能繼續銷大陸」。

中國暫停釋迦輸入，對台東釋迦造成嚴重衝擊，鳳梨釋迦11月底將開始量產，不僅引起農民恐慌，這幾天台東縣議會召開定期大會，許多縣議員表達關切，質詢饒慶鈴應變措施。

饒慶鈴昨天回答議員質詢時表示，中央應負全責，「客訴要處理，不要不理人家，客訴產品有瑕疵，應往改善品質努力，不能見笑轉生氣 」。今天饒慶鈴再表示，台東釋迦年產1萬5000公噸，就算國人都吃到變成「釋迦臉」也吃不完，「中央裝睡叫不醒」。

民進黨台東縣黨部今天發布新聞稿表示，饒慶鈴連續2天在縣議會砲口對中央，一再隨中國起舞，饒慶鈴認同中國指控農民辛苦種植的優質產品有蟲害問題，不顧農民努力，唱衰農委會以及全民協助農民穩定收益的努力。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國表示，中國違反國際貿易慣例，宣布暫停釋迦進口，證明饒慶鈴2018年縣長選舉時「只有中國國民黨的候選人當選，鳳梨釋迦才能繼續出口中國」的承諾跳票，也說明若中國要打壓台灣農產品，是不分政黨顏色的。

簡維國表示，面對這樣的挑戰，地方與中央政府應要一同努力面對，很遺憾饒慶鈴卻是選擇附和中國的說法，指中國違反國際貿易的行為是「客訴」。

簡維國接受記者電話訪問時表示，農委會第一時間允諾協助釋迦外銷5000公噸、加工2000公噸以及成立內銷推廣平台，並獲得民眾預購555公噸的成果，全國應齊心努力，才能幫助農民度過難關，「饒慶鈴甩鍋中央，製造對立，不能幫助農民」。

饒慶鈴 釋迦 台東

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