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台東檳榔火車站將滿百年 劉櫂豪爭取紀念活動

中央社 / 台東縣4日電

台鐵火車窄軌時期就已設站的台東「檳榔火車站」，明年設站100年，立法委員劉櫂豪向交通部爭取規劃紀念活動，提升縱谷線觀光效益。

立法委員劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪今天於立法院交通委員會，針對台東縣卑南鄉檳榔（賓朗）火車站設站百年之歷史價值以及無障礙低地板公車比率過低，質詢交通部長王國材、觀光局長張錫聰、公路總局長許鉦漳。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問時表示，花東縱谷有許多觀光資源與歷史資產，1922年火車還是窄軌未改線的時候，檳榔（賓朗）火車站就已設站，經過整理後，目前鐵路局委託由民間經營。

他說，檳榔車站集結地方很多共同回憶，也是少數僅存保留下來完整的老車站，明年是檳榔車站設站100年，他要求交通部整合觀光局、鐵路局與卑南鄉公所一同合作，舉辦檳榔車站100週年紀念活動，並列為明年縱谷線發展的重要景點，維護經營與永續利用。

劉櫂豪指出，觀光局長張錫聰允諾，檳榔車站是很好的資產，會積極處理。

劉櫂豪表示，另外，他也針對台東僅2輛低地板公車，要求交通部與公路總局應更積極輔導業者提升比率，讓身心障礙者與長者上下車能夠更方便與安全，王國材允諾會支持。

劉櫂豪 台東

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