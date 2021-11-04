宜蘭縣電梯公寓首例 光電宅收回饋金讓住戶免繳管理費

宜蘭縣政府今天在五結國中附近一棟新建電梯公寓，舉辦首場「宜蘭縣住宅建物設置太陽光電宣導會」。該建築頂樓設有太陽能光電設備，為縣內電梯公寓的首例；近期與台電併聯，每年發電量近5萬度，其發電收入逾20萬元將予管委會運用，意即17戶居民日後幾乎可免繳管理費。

宜蘭縣政府積極推動地熱、太陽能光電等綠能政策，不只在公家單位的屋頂、垃圾場等地，設置太陽能光電設備，也鼓勵民間一同參與。縣府工旅處表示，有意建設太陽能光電設備的建商，可透過工旅處向經濟部能源局爭取經費。

「宜蘭縣住宅建物設置太陽光電宣導會」今起共13場，第一場選在鄰近五結國中一處新建電梯公寓，同時安排觀摩活動，以推廣政府的綠能政策。該建築4樓頂樓設置容量約50瓩的太陽能光電設備，估計每月發電量約4000度。起造業者林中銘表示，1年可減少約25公噸的二氧化碳排放量，等同於造林2.52公頃。

該棟電梯公寓的太陽能光電設備造價400萬元，具有隔熱降溫、保護屋頂，還能發電增加收益等優點；10月20日已與台電完成併聯，每月平均發電收入2萬多元，將由該棟17家住戶共享。