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陽明海運捐贈279台空氣清淨機給基隆 全市學校社區受惠

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
陽明海運捐贈279台空氣清淨機，基隆學校、社區受惠。圖／基隆市政府提供
陽明海運捐贈279台空氣清淨機，基隆學校、社區受惠。圖／基隆市政府提供

陽明海運股份有限公司捐贈279台空氣清淨機給全市學校、社區，今天下午在暖暖國小的捐贈儀式中，市長林右昌頒贈感謝狀給陽明海運董事長鄭貞茂，感謝陽明如太陽般暖心罩學童。鄭貞茂說，這次的捐贈只是起點，陽明同意每年將認養一座風雨運動場給基隆市的學校，明年第一座就選定在港西國小。

陽明海運花費223萬餘元，購置279部空氣清淨機，將分別提供非營利幼兒園、學校社區共讀站、樂齡學習中心、基隆社區大學及短期補習班等使用，協助教學環境整備，讓孩子更安心上學。

鄭貞茂說，樂見陽明海運能夠跟市府共同合作，讓企業的力量可以更有效發揮，相信透過基隆市政府的妥適安排，可讓校園環境更舒適，學童就學更安心，這次的捐贈只是起點。在教育處林祝里處長的爭取之下，陽明同意每年將認養一座風雨運動場給基隆市的學校，明年第一座就選定在港西國小。

林右昌表示，自從去年疫情爆發以來，市府雖然積極採購各項防護物資，還提出防疫「全都罩」計畫，希望讓師長及學生能夠安心上學，但市府畢竟力有未逮，無法涵蓋安親班、非營利幼兒園、社區大學等教學場域，還好在立委蔡適應的爭取之下，陽明馬上就同意捐助，他特別代表市府及市民表示感謝。

出席的受贈代表補教協會黃忠賢理事長說，在這疫情期間感謝陽明海運的捐贈醫療型空氣清淨機，為孩子們的健康增添了一把利器，他特別代表基隆市所有補習班感謝陽明海運的義舉。

市府積極協助各校完備防疫資源，除補助學校及幼兒園各項防疫物資，建立入校量測體溫、入班手部消毒、日日教室消毒、生生午餐用隔板等四重防護，保護國中小及幼兒園學生，以確保校園防疫事前部署與整備。

陽明海運捐贈279台空氣清淨機，基隆學校、社區受惠。圖／基隆市政府提供
陽明海運捐贈279台空氣清淨機，基隆學校、社區受惠。圖／基隆市政府提供

基隆 空氣清淨機 陽明海運 林右昌

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