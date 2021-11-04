台東馬偕遠距診療增內分泌科 助偏鄉病友降血糖

台東馬偕醫院遠距診療，近2年提供耳鼻喉科及心臟內科，為離島患者看診，解決跨海就醫問題，近日再增加內分泌科遠距診療，協助偏鄉病友降血糖。

台東馬偕醫院今天發布新聞稿表示，台東馬偕長期以來執行蘭嶼、綠島2離島的IDS醫療支援計畫，除每週派醫療團進駐外，104年起即開始啟用遠距視訊醫療會診至今，解決在週間時段專科醫師未進駐的空檔。

109年5月起更加入台東縣政府在11個鄉鎮衛生所，所開辦的5G視訊遠距醫療服務，提供耳鼻喉科專科門診；今年3月起擴大遠距診療服務科別，率先於離島導入心臟內科遠距門診。2科別在2年內幫助366名患者，跨越了交通、時間難題，為離島居民提供了可近性的醫療。

台東馬偕表示，今年9月起對金峰鄉及綠島鄉居民，進行內分泌暨新陳代謝科的專科視訊門診，為當地糖尿病及甲狀腺患者服務，患者在不需往返醫院的情形下，輕鬆完成醫院級的專科門診。

金峰鄉一名章姓男子有20年糖尿病史，9月透過視訊會診，台東馬偕內分泌暨新陳代謝科醫師林俊仲予以調整血糖用藥，並增加控制食慾的腸泌素，經過1個多月治療，今天透過視訊再次會診，章男的飯前血糖已由原本的102mg/dl進步到86mg/dl，已降至標準值內。

林俊仲表示，能用視訊方式協助偏鄉病人，調整藥物並做好慢性病控制，確實是一件非常好的事。