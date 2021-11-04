台東縣府買回美麗灣渡假村 饒慶鈴：座談再決定用途
台東縣政府花費6.29億元買回「美麗灣渡假村」建物，多名縣議員關心如何使用。台東縣長饒慶鈴今天說，縣府會先用約10個月時間舉辦座談，聽取各方意見後，再決定用途招標。
紛擾多年的台東「美麗灣渡假村」BOT案，業者提出仲裁與台東縣政府解約，去年10月間台東縣政府以新台幣6.29億元買回建築物，今年7月完成點交。
許多台東民眾關心買回的建築物如何使用，台東縣議員王文怡、鄭崗山今天在台東縣議會縣政總質詢中，針對此問題質詢饒慶鈴。
鄭崗山質詢表示，「美麗灣渡假村」建築物已是縣政府的，現在卻花錢請保全看守，不讓外人進人，建物外觀有斑駁脫落，遊客都看得到，如果照片上傳臉書（Facebook），對縣府形象很不好，既然買下來，縣府就應負責。
王文怡質詢指出，許多縣民都想知道台東縣政府花費6.29億元買回「美麗灣」建築物後要做什麼，要朝哪個方向處理，台東縣政府總該有個時程表而不是放在那邊不動。
台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳答詢表示，近期內會在杉原舉辦衝浪賽，至於整棟建物的規劃，有很多業者提供建議，包括社會公益、教育訓練、海洋生態及長照，但要怎麼利用，還在進行研議。
饒慶鈴答詢指出，縣政府會先用約10個月的時間舉辦座談，聽取各方意見後，再決定用途招標，因此，需要1年左右時間就會知道用途。
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