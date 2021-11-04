避免數位落差錯過登記 花縣府為長者列冊打疫苗

第12輪COVID-19疫苗3日施打完畢，為避免數位落差、錯過網路預約，花蓮縣政府盤點剩餘疫苗，主動為縣內65歲（原民55歲）以上符合條件仍未施打的長者造冊，明天起接種。

花蓮縣衛生局統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第12輪莫德納疫苗第2劑已4.1萬人完成接種，目前縣內完成第2劑接種人數達10萬多人，覆蓋率為33.6%；完成第1劑接種人數為21萬餘人，覆蓋率67.6%。

為避免長輩因數位落差，未能在時間內完成1922平台意願登記或預約接種，錯過疫苗施打時間，花蓮縣政府盤點殘餘疫苗，主動為符合資格、未施打的長者列冊。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，經查詢疾管署全國性預防接種資訊管理系統列出未接種第2劑的長者名冊，其中65歲上及原住民55歲以上者約有5600人，將依戶籍地、按鄉鎮市村里造冊，今天起由村里長發放淺綠色疫苗接種通知單，即可在指定時間前往施打，施打時間規劃於5日至13日。

朱家祥呼籲，民眾務必至1922平台進行意願登記，取得預約資格將會收到簡訊通知，並於規定時間內上1922平台完成疫苗接種預約後，在預約的時間和地點完成疫苗施打。