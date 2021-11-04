JINHO宜蘭敬好生活節 中興文創園區周末愜意登場

宜蘭縣政府攜手在地業者打造的宜蘭文創品牌「JINHO宜蘭敬好生活」，迄今邁入第3年，今年徵選「宜蘭味」創意商品，共有16家業者脫穎而出。首波推廣活動「JINHO宜蘭敬好生活節」將於11月6日、7日在宜蘭中興文化創意園區登場，規劃展售、好食、音樂演出等活動。縣長林姿妙表示，疫情趨緩，歡迎全國鄉親來宜蘭「敬好𨑨迌」。

「JINHO」在宜蘭話裡，不僅代表很好之意，也是識別宜蘭人的重要特徵。縣府文化局以「敬好」為名，2019年推出在地文創品牌，年年評選富有宜蘭元素的作品，舉凡土生土長的宜蘭人、移居宜蘭者，甚至是外地人，只要具「宜蘭味」的創作，就能成為敬好文創宜蘭隊的一員，在各項展會中亮相，至今3年共有近30家業者參與。

「JINHO宜蘭敬好生活」今年度入選的有星空桌遊、來宜蘭迺菜市場、小磚疊疊樂、懶洋洋製造所等16間品牌，創作者透過巧思轉化，融入各式宜蘭元素，商品包含陶作、石藝、木工、桌遊等類型。

該文創品牌首波推廣活動「JINHO宜蘭敬好生活節」，本周末在宜蘭中興文創園區登場，分為敬好買、敬好食、敬好聽、敬舒服4區，民眾不只能參觀選購，還有在地音樂青年、街頭藝人等精彩的音樂演出。