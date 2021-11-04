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台灣狐蝠出沒花蓮校園 縣府推廣護狐蝠運動

中央社 / 花蓮縣4日電

台灣狐蝠是公告瀕臨絕種保育類動物，花蓮縣政府委外調查發現，花蓮族群量有50多隻，分布在花蓮市、吉安鄉等地，縣府在狐蝠出沒的學校舉辦成果宣導活動，推廣全民護狐蝠運動。

花蓮縣政府農業處表示，台灣狐蝠是野生動物保育法公告瀕臨絕種保育類野生動物，主要族群位於龜山島、綠島及花蓮地區，其中花蓮數量推估29隻至50隻，是本島數量最穩定的地區，全台族群量在200隻以下，比台灣黑熊、石虎數量還少。

長年觀察狐蝠狀況的荒野保護協會花蓮分會長鍾秀綢說，共架設28處觀察點、40多名受訓過的志工參與，在花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉等地都有發現狐蝠蹤影。

鍾秀綢說，台灣狐蝠頭體長約20公分，雙翼展開可達1公尺長，頭型看起來很像犬類或狐狸，主要以花朵、花粉、花蜜、果實及樹葉為食，入夜後才會出來覓食。

經研究單位觀察，花蓮市中正國小、明禮國小、北濱國小及國風國中都有狐蝠出沒。花蓮縣政府農業處選定這4所學校師生為優先宣導對象，按調查進度舉辦成果展，今天上午在北濱國小舉行，讓師生對台灣狐蝠有正確的認識。

農業處表示，狐蝠昔日因非法捕獵數量銳減，目前面臨棲地減少等問題，推估是族群數量稀少的主要原因，不過，近年來有愈來愈多人在美崙溪口發現狐蝠蹤跡。

農業處長吳昆儒表示，因台灣狐蝠還太少，為避免干擾，縣府跨局處與林務局花蓮林管處合作，從校園推廣做起，宣導正確保育、通報觀念，之後計畫走入社區，推廣保護狐蝠的全民運動。

花蓮 吉安 台灣黑熊

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