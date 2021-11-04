花蓮5600名長輩未上網預約疫苗 縣府造冊5日起施打
第12期莫德納疫苗第二劑昨天已打完，花蓮縣政府盤點，縣內還有約5600名65歲以上、原住民55歲以上長者沒有上網預約，研判長輩不太會使用網路外，中央開放疫苗資格訊息混亂，加上兒女工作沒有留意而沒有預約。縣府將造冊規畫11月5日至13日提供長者施打，保障權益。
花蓮縣衛生局統計，截至昨天為止，花蓮打完第一劑疫苗，有21萬7657人，覆蓋率67.6％；完成第二劑有10萬8391人，覆蓋率是33.6％，還有許多人沒打第二劑。
衛生局在第12期疫苗執行完畢後，盤點剩餘疫苗，利用疾管署全國性預防接種資訊管理系統，針對縣內65歲、原住民55歲以上，且於8月22日前，已施打第一劑莫德納疫苗的長者進行造冊，長輩不但不用預約，還會有接種通知單，到集中地點施打。
衛生局長朱家祥說，長者名單將依照戶籍地、鄉鎮市村里別造冊後，今天起陸續由鄉鎮巿公所村里長發放「淺綠色疫苗接種通知單」，長者屆時只要帶著通知單、健保卡、身分證、接種黃卡，就可在指定的時間及地點前往接種，請家中長輩務必留意有無收到接種通知單。
朱家祥提醒，接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，民眾於完成接種後，建議於接種處或附近至少留下觀察15分鐘，自我密切觀察15分鐘。先前曾因接種疫苗或任何注射治療後，發生急性過敏反應的民眾，建議觀察至少30分鐘，以利即時處置急性過敏反應。
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