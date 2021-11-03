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讓基隆人選擇「八堵到基隆」方案 蔡適應籲年底前開說明會

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
蔡適應籲交部年底前開說明會，基隆人選擇八堵到基隆方案。圖／立委蔡適應提供
蔡適應籲交部年底前開說明會，基隆人選擇八堵到基隆方案。圖／立委蔡適應提供

交通部長王國材今天針對基隆捷運第二階段基隆到八堵段，會基捷、台鐵二擇一，目標希望基捷可以做到基隆火車站。立委蔡適應要求交通部年底前召開基捷方案說明會，以滿足基隆人需求為前提，選擇八堵到基隆方案。

蔡適應今天表示，交通部長王國材今天在立法院民航局預算審查備詢，回覆有關基隆捷運相關規劃進度，提及基隆捷運全線將採高架模式，在升格為LRRT後為獨立路權，不走台鐵路廊，目前主要在處理與民生汐止線汐東段的系統整合；至於八堵到基隆段將考量台鐵競合與市民需求，留待第二階段再行處理。

蔡適應說，下午他與林右昌市長均已致電王國材部長瞭解相關規劃，部長說明八堵到基隆路段，交通部會提出多個可行方案與地方進行充份溝通、凝聚共識。

蔡適應指出，他也在上周總質詢再度要求應於年底前舉行說明會，以達到資訊透明、公眾參與目標，他會與市長持續合作，確保最後規劃方向以基隆人需求為最大考量。

基隆捷運 交通部長 蔡適應 王國材 林右昌 台鐵

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