基隆醫院設計健康輕食捲餅 營養滿分、冷凍可保存1個月

衛生福利部基隆醫院慶祝設院124周年，今天舉辦「饗樂廚房──享健康」活動，院長林慶豐等人現場DIY做出健康輕食捲餅，宣導民眾藉由飲食提升及調節人體免疫力。林慶豐說，防疫期間民眾宅在家的時間相對較長，安排家人、親子DIY輕食，既能共同度趣味「食光」，也能吃得安心，達到健康饗樂生活的目的。

健康輕食捲餅是由基隆醫院營養師林郁庭和廚師洪意翔合作，以墨西哥捲餅為概念，選用多樣蔬果入菜，改良及研發出3種口味。捲餅食材準備方便、步驟簡單。捲餅冷凍還可以保存1個月，想食用時以烤箱或微波爐加熱即可，是道營養滿分又便利的健康餐點。

基隆醫院營養室主任張皇瑜說，營養室團隊研發餐點把握「運用天然辛香料，避免高鹽更健康」、「新鮮蔬果每日有，各色都吃最營養」、「優酪乳含益生菌，還有鈣與蛋白質」3個原則，讓民眾可藉由飲食來提升及調節人體免疫力。

1、運用天然辛香料，避免高鹽更健康：民眾平日烹調可多選擇如大蒜、洋蔥、香菜、韭菜、芹菜、薑等天然辛香料提升風味，減少人工調味料，可以幫助調節人體免疫力。

2、新鮮蔬果每日有，各色都吃最營養：新鮮蔬果除含豐富水溶性維生素，還有豐富的膳食纖維，能促進腸道蠕動、幫助排便，還有增強人體抵抗力各式植化素，建議民眾每天至少吃3份蔬菜與2份水果。