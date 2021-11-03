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老屋賦予新生命 台東縣府鼓勵文化經營補貼租金

中央社 / 台東縣3日電

台東縣政府鼓勵老屋文化經營，提供租金補貼，盼老房子能傳承與延續，如關山「癡愛玉」推廣食農教育、電光部落有農夫學堂、池上IS WELL作展演空間，都為老屋注入新活力。

台東縣政府發布新聞稿表示，為促進文化保存意識、保存城鄉特色發展紋理，努力保存具潛在文化資產的私有老建築，自民國108年辦理私有老建築保存再生計畫，有不少承租者將老空間重新活化，希望為老建築取得更多的時間以換取後續使用老建築的新思維，營造社會重拾老建築及其技藝價值。

台東縣長饒慶鈴表示，房子不會老，全仰賴使用者的生活態度，私有老屋的保存及活化經營十分不易，未來縣內將會有更多承接起無數青年文化經營夢想的「不老屋」，透過新活動讓周邊居民產生新的生活記憶。

文化處說明，縣府辦理私有老建築保存再生計畫共有3種類型，分別為建物整修類、再生培力類以及文化經營類。

其中文化經營類為民眾利用民國60年以前的老建築從事文化經營的租金補助，可申請最高每月新台幣1萬2000元租金補貼，已有8案提出申請，其中有5案申請成功，3案現正執行計畫中。

私有老屋文化經營有賴於承租者多元化營運，將老空間重新活化，重整舊空間注入現代新活力，例如位在關山的「癡愛玉」，古老的木造老屋內致力推廣天然愛玉與食農教育；電光部落裡的「農夫學堂」，承租整修老屋並成為農夫與外地來訪者的對話橋梁與返鄉青年創業實驗空間；池上的「IS WELL」空間是傳統竹編夾泥結構，不僅是咖啡廳，更是邀請藝術家駐村的創作展演空間，創造在地與藝術的連結。

台東縣文化處長顏志光指出，老屋加上年輕人文化創意發想，讓老房子有機會傳承與延續，也帶給民眾各種新想像，擘劃出台東老房經營新哲學。

老屋 建築 台東

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