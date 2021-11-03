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再釋一千戶！基隆社住宅包租代管媒合除6都外全國第1

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆社會住宅包租代管媒合除6都全國第1，再釋1千戶名額。圖／基隆市政府提供
基隆社會住宅包租代管媒合除6都全國第1，再釋1千戶名額。圖／基隆市政府提供

基隆市政府積極推動各項住宅政策，去年爭取內政部補助辦理社會住宅包租代管計畫，順利媒合超過600組房東客，執行率超過100%，累計媒合數量除6都為全國第一。為讓更多市民可以受惠，今年再爭取內政部資源，加碼至1000戶，自11月3日開放市民申請。

基隆市市長林右昌今天表示，社會住宅包租代管是符合基隆市需求。為達到社會住宅照顧弱勢的精神，基隆市政府包租代管政策將經濟、社會弱勢戶比例從中央5成規定，提高到6成。並且建立社會處社福系統及民政處鄰里系統的平台，不僅協助租屋者找到房子，更整合社福、民政資源，協助弱勢戶得到全方位的幫忙。社會住宅是要讓市民都能受到政府的照顧，實現居住正義

都發處長徐燕興說，本次包租代管名額，在房客申請資格已放寬不限戶籍地在基隆，只要想在基隆市租屋且家庭成員在北北基桃沒有房子、未享有租金補貼，每戶家庭年所得低於97萬元，每人每月平均收入低於4萬6508元，就有機會可享租金8折至9折。

參與包租代管的房東，藉由業者平台可輕鬆收租、免費享有業者專業管理、修繕補助每年最高1萬元；另包租方案增加居家安全相關保險補助每年最高3500元。為鼓勵更多房東加入，內政部已修法將每月租金的免稅額度由1萬元提高至1.5萬元；同時規定包租代管所簽訂租約資料，不得作為查稅依據，房東有疑慮的房屋稅地價稅也通通適用自用住宅稅率。

基隆市今年為提供民眾更多選擇已委託兩家廠商辦理，有意願參與的民眾可電洽「兆基管理顧問股份有限公司基隆分公司」（02）24251155或「凌群資產管理顧問有限公司」（02）77413003，或到市府1樓服務中心7號櫃台洽詢。

基隆社會住宅包租代管媒合除6都全國第1，再釋1千戶名額。圖／基隆市政府提供
基隆社會住宅包租代管媒合除6都全國第1，再釋1千戶名額。圖／基隆市政府提供

基隆 房東 社會住宅 內政部 租金補貼 居住正義

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