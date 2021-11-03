兆豐農場遊客騎象龜拍照 花縣府限期改善管理

花蓮新光兆豐農場飼養多種動物，上月底傳出有遊客騎乘象龜拍照，花蓮縣政府介入調查，遊客行為違反動保法可開罰，也要求園方限期改善園區管理辦法。

新光兆豐農場在花蓮鳳林鎮營業多年，是東部地區首座休閒農場，飼養包括乳牛、象龜、家禽等多種動物，其中象龜飼養在開放區域，遊客可近距離餵食牧草、紅蘿蔔。

不過10月30日有遊客目睹一群年輕遊客在眾目睽睽下輪流跨騎陸龜，坐在龜背上拍照。時代力量花蓮黨部今天在臉書粉絲團發布訊息，指兆豐農場未取得動物展演許可，要求縣府依法開罰，並於要求兆豐農場取得許可前應暫停開放展示區。

花蓮縣動植物防疫所長周黃德榮今天接受中央社記者採訪表示，1日已派員前往兆豐農場視察，針對園區監視器增設、增加告示牌等設備要求限期改善，園方也承諾將加派人力巡視。

周黃德榮說，遭騎乘的象龜經檢查後確認沒有受傷，另外遊客騎乘行為確實違反動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，可開罰新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，將持續調查遊客身份。

周黃德榮說，兆豐農場去年已向縣府申請動物展演許可，正在審查中，因園區已營運多年，仍有部分需要修繕，目前由委員持續輔導，園方若能逐步改善，現階段不會要求園區動物展示區暫停開放。

兆豐農場專員游美雲今天接受中央社記者採訪表示，因象龜性情溫馴，看到40多歲的象龜被遊客騎乘的畫面，工作人員們都很心疼跟自責，設備不足會盡快補足、加強向民眾宣導，也希望來訪遊客都能愛護園區動物。

游美雲說，園區早在動物保護法設立前就存在，去年已向縣府申請動物展演許可，因法條中針對細節規範仍未完備，園方持續配合委員輔導做改善，絕不會虧待動物。