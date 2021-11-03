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還給寄居蟹乾淨沙灘 台東2年清理逾萬公斤垃圾

中央社 / 台東縣3日電
台東富岡水環境巡守隊長曾阿粉日前號召40多名隊員淨灘，共清除約260多公斤海灘垃圾。台東縣環保局表示，盼藉這類環保行動讓環境教育與愛護環境觀念深植民眾心中，也留給寄居蟹一個乾淨的沙灘。圖／台東縣政府提供
台東富岡水環境巡守隊長曾阿粉日前號召40多名隊員淨灘，共清除約260多公斤海灘垃圾。台東縣環保局表示，盼藉這類環保行動讓環境教育與愛護環境觀念深植民眾心中，也留給寄居蟹一個乾淨的沙灘。圖／台東縣政府提供

有感於近年時有找不到貝殼而「背著塑膠瓶蓋」的寄居蟹出現，台東富岡水環境巡守隊長曾阿粉日前號召40多名隊員淨灘，共清除約260多公斤海灘垃圾；縣府2年來清理逾萬公斤垃圾。

寄居蟹隨著體型的成長變化，須不斷尋找適合的貝殼來寄居，貝類與寄居蟹原本是海洋生態系中，相依相存的典範；若一旦找不到貝殼，寄居蟹只好用垃圾，可能是塑膠瓶蓋或瓶子等來寄居。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，寄居蟹在大自然循環中，就像清道夫一樣，扮演著很重要的角色，然而由於人類撿拾貝殼收藏，以及海邊人工垃圾數量太多的情況下，造成不少寄居蟹陷入無殼可背的窘境，改背起垃圾塑膠殼。

為了不讓垃圾破壞寄居蟹的生活棲地，台東縣2年來已累積辦理數十場次淨灘活動，清理超過1萬公斤的垃圾，也感謝參加淨灘等環保行動的民眾，用行動證明除了生活日常中做好垃圾分類，資源回收等環保生活外，每個人都能為環保付出更多。

台東縣環保局說明，塑膠垃圾不容易被生物、環境分解，還會隨著河流污染生態環境，為營造友善海洋環境，逐步達成「無塑海洋」願景，呼籲民眾不要亂丟垃圾，若隨意丟棄，很可能不久後又隨著溪水、潮流漂到海岸邊，造成各式環境問題。

台東縣環保局指出，這幾年生態學者發現，寄居蟹開始住進人類拋棄的各種垃圾裡，希望透過淨灘、淨溪、淨海等環保行動，不僅只是環境清理，更重要的是，讓環境教育與愛護環境觀念深植每一個人的心中，也留給寄居蟹一個乾淨的沙灘。

台東 淨灘

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