八堵基隆廢「鐵」 謝國樑：嚴重衝擊通勤族勿一意孤行

針對交通部長王國材今天說，目標希望基捷可以做到基隆火車站，八堵到基隆不要台鐵。國民黨前立委、基隆市長參選人謝國樑回應表示，他支持捷運延伸至基隆，讓北北基共同生活圈能更加緊密，但他堅決反對犧牲通勤族的權益，基隆到八堵段的「廢鐵」政策，嚴重衝擊到基隆通勤族的權益，呼籲交通部要傾聽民意，不要以拖待變、一變再變，最後又一意孤行。

王國材今天表示，第一階段南港到八堵，第二階段八堵進基隆，原本地方反映台鐵要留下，進去除了面對工程問題，兩個競合也讓基隆捷運很難營運。第二階段時，如果所有市民到八堵轉乘後，認為捷運可靠度比較好，捷運就會進去。

謝國樑表示，基隆捷運從一開始規劃經費80億元的輕軌，引發地方反彈之後，又改成中運量捷運，總經費已經暴增至4、500億元，第二階段八堵至基隆，才是影響基隆通勤族的關鍵，幾可確定是「廢鐵換捷」，在二階段完工前，通勤族從基隆到台北車站，要轉3次車。

謝國樑表示，從去年就已經提醒交通部要注重基隆通勤族的心聲，台鐵在基隆車站有很多始發車次，變動後的通勤習慣影響非常大，加上從台鐵換成捷運之後，通勤時間拉長、通勤費用增加、載客量減少，以及造成轉車不便等，還有換軌與兩階段施工的交通黑暗期等，都必須清楚告知基隆人，讓基隆人做決定，而不是一意孤行。

謝國樑表示，原本9月底說一個月內定案，到了10月下旬說一週內定案，今天已經是11月，目前交通部仍未定案，他在過程中只看到交通部一拖再拖、以拖待變，任由基隆、台北兩個市長隔空交手，交通部無動於衷，也未積極與基隆民眾做溝通、說明，交通部的消極態度讓他無法接受。

謝國樑說，「鐵路是需要的，基隆我說了算」這句話是去年基隆市長林右昌所做出的承諾，如今交通部的方案是要「廢鐵」，交通部有跟林右昌溝通過嗎？

謝國樑批評，整個基隆捷運的決策，都是由上而下、黑箱作業，未徵詢過地方的意見，他呼籲交通部長除了與三位市長溝通之外，也應該儘速下鄉與民眾溝通，通盤考量後再做最後決定。