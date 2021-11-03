「班班飲水機」學校罵翻 諷刺:要不要掃地機器人?

繼校園「班班有冷氣」後，最近有立委喊「班班飲水機」，行政院長蘇貞昌允諾支持，宜蘭今天有議員質詢時針對班班飲水機政策，要縣府提早準備。此舉讓基層教師罵翻，學生的水都夠喝，不必「普設」飲水機；甚至反諷，學生打掃教室很辛苦，要不要「班班都買掃地機器人」？

立委莊瑞雄日前在立法院會質詢指出，校園飲水機若太多人連續使用，越後面的人裝的水水溫會越高，特別是大熱天本來要裝冷水，裝的反而是燙水，導致小朋友可能就會要放冷，結果放到忘記喝、甚至去買飲料喝，希望孩子多喝水、少喝飲料，結果反而本末倒置。

莊瑞雄認為，不管是班班有冷氣機或飲水機，都是教育基礎建設，建議提升飲水機設備或增加飲水機數量，最少兩個班一台飲水機，「班班有Doubel機」，有冷氣機也有飲水機。

今天有宜蘭縣議員質詢教育處時，肯定宜蘭執行班班有冷氣進度全國超前，進一步要縣府針對「班班有飲水機」未雨綢繆，洞燭先機，提早做好規劃準備。

但多數基層教師都不贊成班班飲水機，學生都會自帶環保水壺裝水，沒聽過學生喝不到水，就算下課排取水也是生活教育，有必要把孩子寵成這樣嗎？如果依照他們的邏輯，學生每天都要掃地很累，「每班教室都應該裝掃地機器人嗎？」

宜蘭縣校長協會及教師會也不認同班班飲水機作法，連志峰校長表示，「不缺啦」真的不需要，日後還要維修換濾芯，把錢拿去改善教學環境設備比較實在。教師會理事長葉明政說，「多設」飲水機跟「普設」到班班一台，需要再多討論。