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「台版感恩節」謝平安祭典 宜蘭傳藝復刻重現

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區舉辦「謝平安」活動，邀請民眾一起來過「台灣人的感恩節」。記者林佳彣／攝影
國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區舉辦「謝平安」活動，邀請民眾一起來過「台灣人的感恩節」。記者林佳彣／攝影

不只國外有感恩節，台灣也有，傳統習俗「謝平安」可謂台版感恩節。國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區11月6日在文昌祠廟埕廣場，舉辦「謝平安」活動，不只祭典儀式、平安戲演出、分送平安湯圓，更恭請文昌帝君、關聖帝君祈福。園區委外經營單位全聯善美的文化藝術基金會表示，歡迎民眾當天來「謝天謝地謝神明」，繼續平安一整年。

該基金會提到，在傳統農業社會，民間春耕時，會向天地諸神祈願全年平安順遂，到了秋收冬藏之際，則在農閒舉行「謝平安祭典」，以感謝神明一年來的庇蔭；村莊準備三牲酒醴祭祀諸神，也會請戲班搬演平安戲娛神。至於謝平安祭典的天數，依各地習俗而異，時間約在每年農曆10月15日前後，但沒有固定日期。

宜蘭傳藝園區11月6日在文昌祠廟埕廣場，復刻傳統農業社會「謝平安」風俗，除了進行祭典儀式，也恭請礁溪協天廟關聖帝君、五結新店慶興廟國聖公入園，與園區的文昌帝君一同繞行祈福，並接受祭祀、感謝。

另外，謝神娛神的平安戲由蘭陽戲劇團演出，此為宜蘭傳藝園區的文昌祠戲台修復完工後的首次開台表演。由於11月7日是立冬，園方貼心準備限量200碗「平安湯圓」發送，要讓民眾補冬呷平安。

「謝平安」活動安排五結新店慶興廟陣頭開路，與民眾分享平安。圖／五結新店慶興廟提供
「謝平安」活動安排五結新店慶興廟陣頭開路，與民眾分享平安。圖／五結新店慶興廟提供
宜蘭傳藝園區11月6日「謝平安」活動中，安排蘭陽戲劇團演出平安戲。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區11月6日「謝平安」活動中，安排蘭陽戲劇團演出平安戲。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

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