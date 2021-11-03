「台版感恩節」謝平安祭典 宜蘭傳藝復刻重現

不只國外有感恩節，台灣也有，傳統習俗「謝平安」可謂台版感恩節。國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區11月6日在文昌祠廟埕廣場，舉辦「謝平安」活動，不只祭典儀式、平安戲演出、分送平安湯圓，更恭請文昌帝君、關聖帝君祈福。園區委外經營單位全聯善美的文化藝術基金會表示，歡迎民眾當天來「謝天謝地謝神明」，繼續平安一整年。

該基金會提到，在傳統農業社會，民間春耕時，會向天地諸神祈願全年平安順遂，到了秋收冬藏之際，則在農閒舉行「謝平安祭典」，以感謝神明一年來的庇蔭；村莊準備三牲酒醴祭祀諸神，也會請戲班搬演平安戲娛神。至於謝平安祭典的天數，依各地習俗而異，時間約在每年農曆10月15日前後，但沒有固定日期。

宜蘭傳藝園區11月6日在文昌祠廟埕廣場，復刻傳統農業社會「謝平安」風俗，除了進行祭典儀式，也恭請礁溪協天廟關聖帝君、五結新店慶興廟國聖公入園，與園區的文昌帝君一同繞行祈福，並接受祭祀、感謝。