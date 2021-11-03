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告五人、八三夭來了！花蓮「穀稻秋聲」6、7日農村開唱

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮知名的穀稻秋聲草地音樂節，是每年初秋一大盛事，今年將於11月6、7日連唱兩天，首度售票。圖／富里983提供
花蓮知名的穀稻秋聲草地音樂節，是每年初秋一大盛事，今年將於11月6、7日連唱兩天，首度售票。圖／富里983提供

備受年輕人、音樂迷喜愛的花蓮「穀稻秋聲－富里山谷草地音樂節」，11月6、7日兩天將在富里永豐社區開唱，邀請到告五人、八三夭、光良等9組歌手、樂團接力開唱，今年也是7年來首度售票，成人票價單日200元起，雙日300元起。活動資訊詳情可上「富里983」紛絲專頁查詢。

「穀稻秋聲」從2015年起由在地青農舉辦，成為花蓮南區初秋一大音樂盛事。主辦單位「富里983」成員鍾雨恩坦言，一度因疫情影響無法是定今年是否續辦，但8月起不斷收到「穀粉」詢問，感受到眾人期盼，決定持續辦理。

不過，疫情影響到各項補助和贊助，富里983團隊決定嘗試售票補足經費缺口，與KKTIX合作在販售票券，一開賣就熱銷5000多張。

門票分成穀民票、農青票、潮農票，農青、潮農票分別加贈明信片，紀念毛巾，單日票為200元、300元、550元，雙日票再加100元；兒童票單日100元，雙日150元。

有趣的是，還推出線上票，讓無法到場的民眾也能透過線上參與，票價以富里郵遞區號9+8+3+富里鄉共13村，加總為33元。

主辦單位表示，今年與KKLIVE合作，邀請八三夭、光良、告五人、東京中央線、米莎、琳誼Ring、HowZ和UrbanWild9組藝人與歌手接力開唱，也與KKBOX合作推出針對KKBOX 會員的抽獎活動，完成指定任務，就有機會獲得價值3萬元的獎項，以及多項總價值上看10萬元的活動限量，活動當天另有友善市集，結合在地有機、友善農產、在地文創公益等攤位，並邀集富里鄉各學校師生與社區舞蹈團體共同演出。

花蓮知名的穀稻秋聲草地音樂節，是每年初秋一大盛事，今年將於11月6、7日連唱兩天，首度售票。圖／富里983提供
花蓮知名的穀稻秋聲草地音樂節，是每年初秋一大盛事，今年將於11月6、7日連唱兩天，首度售票。圖／富里983提供
花蓮知名的穀稻秋聲草地音樂節，是每年初秋一大盛事，今年將於11月6、7日連唱兩天，首度售票。圖／富里983提供
花蓮知名的穀稻秋聲草地音樂節，是每年初秋一大盛事，今年將於11月6、7日連唱兩天，首度售票。圖／富里983提供

疫情 票價 花蓮

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