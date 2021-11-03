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不用擔心沒地方換尿布 東大門夜市新設哺乳室

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
東大門夜市哺乳室不但有尿布台、洗手台，還有冰箱及沙發座椅等。圖／花蓮縣府提供
東大門夜市哺乳室不但有尿布台、洗手台，還有冰箱及沙發座椅等。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣政府於東大門夜市空下一個攤位，打造全新哺乳室，裡面不但有尿布台、洗手台，還有冰箱及沙發座椅等，溫暖的黃光加上粉白色系空間，讓寶寶和照顧者倍感溫馨，更有顯眼的發光指示燈，容易辨識，提供有需要的人使用，不必擔心沒地方哺乳換尿布。

縣府觀光處商業管理科長徐竹安說，東大門夜市哺集乳室設在E37攤位，位置在原住民一條街中間的天橋下，大小約9平方公尺。為避免有人濫用佔據空間，影響他人權益，平時會將門上鎖，有需要使用者，需向夜市管委會申請，由管委會開門才能進入，同時提醒民眾發揮公德心，勿佔用太多時間。

徐科長表示，感謝縣議員的支持，利用20萬元左右補助款，建置東大門夜市哺乳室，不僅做到空間獨立，還有友善、舒適環境，讓使用的人也能適時休息。

育有8個月大寶寶的黃姓媽媽說，以前擔心小孩要換尿布，沒地方更換，都不敢去逛夜市，現在有哺乳室覺得很方便，讓家長能安心出門品嚐花蓮美食。

東大門夜市原住民一條街陳主委福松說，因應全台防疫措施微解封政策，除了國慶連假來夜市的遊客大增，近幾個周末逛夜市的外縣市遊客也明顯變多。目前夜市每一出入口皆配有熱顯像儀監控入場、防疫噴霧門，並重新開放夜市共食區供民眾內用。提醒非用餐時全程配載口罩、保持安全社交距離並禁止邊走邊吃等防疫措施，維持花蓮零確診。

花蓮縣政府在東大門夜市空下一個攤位，打造全新哺乳室。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府在東大門夜市空下一個攤位，打造全新哺乳室。圖／花蓮縣府提供

夜市 哺乳室 花蓮

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