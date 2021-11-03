花蓮東大門夜市增設哺乳室 打造友善環境

花蓮東大門夜市是東部規模最大的夜市，有超過400攤位，自國內COVID-19疫情趨緩後，遊客明顯增多，花蓮縣政府打造全新哺乳室，提供舒適環境，讓家長能適時休息。

花蓮縣政府觀光處今天發布新聞稿，觀光處長張志翔表示，為提供友善環境，在東大門夜市內E37攤位新設哺乳室，內外牆以粉白色等溫馨色彩打造溫馨氣氛，讓民眾容易辨識哺乳室位置。

張志翔說，哺乳室內設有洗手台、尿布台、冷氣、電冰箱及沙發座椅等設施，空間獨立，讓有育嬰、哺乳需求的民眾能得到舒適環境、適時休息。

東大門原住民一條街主委陳福松表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施微解封後，夜市共食區開放民眾內用，國慶連假、近幾個週末來自外縣市的遊客明顯增多。

觀光處指出，夜市各區各入口處維持熱顯像儀監控入場及防疫噴霧門，非用餐時全程戴口罩、禁止邊走邊吃等防疫措施，宣導民眾保持安全社交距離。