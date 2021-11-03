全台最美縣道增打卡點 竹編候車亭等車心情都變好

行經花蓮縣道193線，在玉東國中校門口對面，目光很難不被一座竹編候車亭吸引而放慢腳步，這也讓全台最美縣道又增加一處打卡點。

「等車…享受一下發呆，享受一下當下。」候車亭座椅背板上的文字，令人會心一笑。

在一片綠色樹叢中，以竹編為主的拱形候車亭，一旁佇立一棵高大的竹球樹，猶如鄉村裡的裝置藝術品，吸引經過的車輛、行人駐足拍照。

花蓮縣道193線，起於七星潭北方的三棧，止於玉里樂合，全長110多公里，是台灣最長的縣道，也是唯一破百公里的縣道；沿海岸山脈而行，平日車輛、人煙不多，是自行車騎士喜愛的車道。

其中南段玉里鎮德武至樂合，為秀姑巒溪河東稻米產區及原住民部落所在；道路兩旁種植不同樹種，從小葉欖仁樹、鳯凰木、茄苳、樟樹到阿勃勒，讓四季呈現不同的景色風光。

「從來沒有看過這麼特別的候車亭，好像藝術品。」當地的松浦里長謝德川說，候車亭大約2週前完工，希望能為此處的瑪谷達璦部落帶來觀光人潮，讓部落更活絡起來。

謝德川接受中央社記者電訪表示，玉東國中校門口有1小時1班的花蓮客運到玉里鎮上，原本候車亭是用茅草搭蓋，若有颱風時大家都很緊張，深怕會被吹跑；如今經過水保局協助整個翻新，居民都好高興，部落的老人家、學生都會在此等公車，大家心情都變好了。

農委會水土保持局花蓮分局表示，過去兩年都在縣道193線南段上舉辦「農青禾」演唱、農村市集體驗等活動，今年因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，將活動改變形式，結合在地元素，在193線南段設置多個裝置藝術，預計11日正式向外界公布。