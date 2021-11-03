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看祭典吃湯圓 宜蘭傳藝園區「謝平安」活動6日登場

中央社 / 宜蘭縣3日電

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區6日將舉辦「謝平安」活動，除有平安戲、分送平安湯圓，更恭請文昌帝君、關聖帝君在園區內繞行祈福，感謝各界今年在防疫與生活上的努力。

經營宜蘭傳藝園區的財團法人全聯善美的文化藝術基金會今天發布新聞稿表示，「謝平安」可稱為台灣的感恩節，在傳統農業社會中，民間都會於春耕時向天地諸神祈願全年平安順遂，並在秋收冬藏之際，利用農閒「謝平安」祭典，以酬謝神明過去一年的庇蔭。

基金會指出，由於各地習俗不同，「謝平安」祭典舉辦天數不盡相同、也沒有固定日期，大約是在每年農曆10月15日前後。村莊除準備三牲酒醴祭祀諸神，還會請戲班搬演平安戲娛神，家家戶戶宴請親友，歡欣喜樂。

基金會表示，園區6日上午將復刻「謝平安」習俗，恭請礁溪鄉協天廟關聖帝君、五結鄉新店慶興廟國聖公入園，並與宜蘭傳藝園區的文昌帝君在園區內祈福，並共同接受祭祀，感謝諸神這一年來的庇佑。

此外，園區的文昌祠廟埕前當天也有蘭陽戲劇團「花園訴情」平安戲的演出。

宜蘭 湯圓 感恩節

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