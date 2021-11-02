一場火警燒出基隆市場老舊危機 議員促請加速完成整修

基隆市公有調和市場3樓10月26日疑電線走火引發火警，民眾關心這棟老舊建物耐震補強及拉皮工程停月多月，安全疑慮加大。市府產業發展處今天表示，相關工程已經在11月1日復工，預計明年2月完工。

位在八斗子地區的調和市場是棟複合式使用3樓公有建築物，1樓為公有市場，2樓裝修做為祖孫館，3樓是中正區砂子里民會堂。10月26日3樓電線走火引發火災，消防局獲報及時撲滅。基隆市議員張淵翔關切這棟建物安全，今邀相關單位到現場會勘。

調和市場管委會表示，這棟建物屋齡約40年，近年出現多處漏水問題。在市府與地方民代努力下，去年得到中央政府補助經費，施作耐震補強及拉皮工程，沒想到去年7月突然停工，延宕一年多期間，這棟建物漏水情況更嚴重，希望政府趕緊復工，讓市場攤商更安心做生意，並保護消費者安全。

砂子里代理里長陳文生說，3樓里民會堂因為屋頂水泥塊剝落，在火災發生前就已經封閉，無人使用，否若發生嚴重火災，後果不堪設想。里辦公處建請趕快進行災後善後工作，修復屋頂及解決漏水問題。