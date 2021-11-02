聽新聞
test
0:00 / 0:00
一場火警燒出基隆市場老舊危機 議員促請加速完成整修
基隆市公有調和市場3樓10月26日疑電線走火引發火警，民眾關心這棟老舊建物耐震補強及拉皮工程停月多月，安全疑慮加大。市府產業發展處今天表示，相關工程已經在11月1日復工，預計明年2月完工。
位在八斗子地區的調和市場是棟複合式使用3樓公有建築物，1樓為公有市場，2樓裝修做為祖孫館，3樓是中正區砂子里民會堂。10月26日3樓電線走火引發火災，消防局獲報及時撲滅。基隆市議員張淵翔關切這棟建物安全，今邀相關單位到現場會勘。
調和市場管委會表示，這棟建物屋齡約40年，近年出現多處漏水問題。在市府與地方民代努力下，去年得到中央政府補助經費，施作耐震補強及拉皮工程，沒想到去年7月突然停工，延宕一年多期間，這棟建物漏水情況更嚴重，希望政府趕緊復工，讓市場攤商更安心做生意，並保護消費者安全。
砂子里代理里長陳文生說，3樓里民會堂因為屋頂水泥塊剝落，在火災發生前就已經封閉，無人使用，否若發生嚴重火災，後果不堪設想。里辦公處建請趕快進行災後善後工作，修復屋頂及解決漏水問題。
火災發生後，市府社會處暫時封閉2樓祖孫館。張淵翔呼籲市府全面盤點公有建築物，尤其要優先檢視屋齡久的複合式使用公有建築物，讓祖孫館早日恢復營運。明年農曆過年前，完成整棟建築物耐震補強與外牆拉皮工程，確保民眾採買年貨安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言