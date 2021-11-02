聽新聞
test
0:00 / 0:00

一場火警燒出基隆市場老舊危機 議員促請加速完成整修

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公有調和市場建物出現水泥塊剝落和漏水問題，市議員張淵翔促請市府早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供
基隆市公有調和市場建物出現水泥塊剝落和漏水問題，市議員張淵翔促請市府早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供

基隆市公有調和市場3樓10月26日疑電線走火引發火警，民眾關心這棟老舊建物耐震補強及拉皮工程停月多月，安全疑慮加大。市府產業發展處今天表示，相關工程已經在11月1日復工，預計明年2月完工。

位在八斗子地區的調和市場是棟複合式使用3樓公有建築物，1樓為公有市場，2樓裝修做為祖孫館，3樓是中正區砂子里民會堂。10月26日3樓電線走火引發火災，消防局獲報及時撲滅。基隆市議員張淵翔關切這棟建物安全，今邀相關單位到現場會勘。

調和市場管委會表示，這棟建物屋齡約40年，近年出現多處漏水問題。在市府與地方民代努力下，去年得到中央政府補助經費，施作耐震補強及拉皮工程，沒想到去年7月突然停工，延宕一年多期間，這棟建物漏水情況更嚴重，希望政府趕緊復工，讓市場攤商更安心做生意，並保護消費者安全。

砂子里代理里長陳文生說，3樓里民會堂因為屋頂水泥塊剝落，在火災發生前就已經封閉，無人使用，否若發生嚴重火災，後果不堪設想。里辦公處建請趕快進行災後善後工作，修復屋頂及解決漏水問題。

火災發生後，市府社會處暫時封閉2樓祖孫館。張淵翔呼籲市府全面盤點公有建築物，尤其要優先檢視屋齡久的複合式使用公有建築物，讓祖孫館早日恢復營運。明年農曆過年前，完成整棟建築物耐震補強與外牆拉皮工程，確保民眾採買年貨安全。

基隆市公有調和市場建物出現水泥塊剝落和漏水問題，市議員張淵翔促請市府早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供
基隆市公有調和市場建物出現水泥塊剝落和漏水問題，市議員張淵翔促請市府早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供
基隆市公有調和市場建物出現水泥塊剝落和漏水問題，市議員張淵翔促請市府早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供
基隆市公有調和市場建物出現水泥塊剝落和漏水問題，市議員張淵翔促請市府早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供
基隆市公有調和市場3樓日前發生火警，市議員張淵翔今邀請關單位會勘，促請早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供
基隆市公有調和市場3樓日前發生火警，市議員張淵翔今邀請關單位會勘，促請早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供
基隆市公有調和市場建物出現水泥塊剝落和漏水問題，市議員張淵翔促請市府早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供
基隆市公有調和市場建物出現水泥塊剝落和漏水問題，市議員張淵翔促請市府早日完成整修工程。圖／基隆市議員張淵翔提供

建築 火災 基隆

延伸閱讀

影／基隆消防車出勤闖越平交道 隊員被罰9萬、吊照1年

台中北屯防疫旅館傳火警 疑小冰箱電線走火消防趕往

使用手搖床照護員和長者都辛苦 基隆受贈36張電動床

蔡適應肯定協和電廠轉型 謝國樑籲環評聽基隆心聲

相關新聞

藝人余政鴻、李又汝 邀請宜蘭鄉親挽袖捐熱血拿好禮

宜蘭縣活力關懷協會長期關懷弱勢、定期舉辦捐血活動，今年攜手宜蘭縣鳳凰獅子會、炳翰宜蘭分公司等單位做公益。藝人余政鴻、李又...

一場火警燒出基隆市場老舊危機 議員促請加速完成整修

基隆市公有調和市場3樓10月26日疑電線走火引發火警，民眾關心這棟老舊建物耐震補強及拉皮工程停月多月，安全疑慮加大。市府...

花蓮明年起恢復學校行政人員未休假加班費 上千人受惠

花蓮縣府今天宣布，最快明年1月起，恢復學校行政人員可比照機關公務人員領取未休假加班費，預估1148人受惠，增加經費400...

使用手搖床照護員和長者都辛苦 基隆受贈36張電動床

世界華人工商婦女企管協會捐贈36張電動護理床，供基隆市立仁愛之家養護大樓使用，提升長者受照顧品質，減輕第一線工作人員工作...

宜蘭縣輔導文創業者推手作 年度成果展今起園區登場

宜蘭縣政府文化局成立的宜蘭文創輔導中心，多年來提供文創業者諮詢輔導、培力課程，以及移地見學等協助。今年度文創產業輔導計畫...

花蓮「溫泉專車」一日遊熱銷 8人可成行縣府加碼24梯次

天氣已轉涼，正是泡溫泉的好季節，花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會合作，推出「溫泉專車」套裝遊程，民眾反應熱烈，名額秒殺。縣府再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。